Студенты присоединились к акции «Шьем для наших»

В учреждениях среднего профессионального образования республики проводится уникальная акция — «Шьем для наших». Все просто: студенты и педагоги объединились и шьют одежду для наших солдат. Например, в Цивильском аграрно-технологическом техникуме организовали пошив толстовок для военнослужащих и мобилизованных. Первую партию планируют передать нашим защитникам уже в начале ноября. А студенты Чебоксарского профессионального колледжа имени Н.В. Никольского вяжут теплые носки для солдат. Обучающиеся взялись за спицы и вручную вяжут шерстяные носки, чтобы отправить мобилизованным тепло своих рук и сердец. «Впереди холода, а теплые вещи с родной земли не дадут воинам замерзнуть даже в самый сильный мороз», — прокомментировал министр образования республики Дмитрий Захаров.