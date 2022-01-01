Стоматологи выехали к мобилизованным

Бойцы, проходящие боевое слаживание на полигоне в Ульяновской области, обратились к Олегу Николаеву с просьбой организовать приезд стоматологов для проверки и лечения зубов. В итоге по поручению Главы республики в короткие сроки группа специалистов Городской стоматологической поликлиники отправилась в соседний регион. Врачи выполнят санацию полости рта и при необходимости проведут лечение. Все процедуры для мобилизованных специалисты проведут в специальном передвижном стоматологическом комплексе, оснащенном необходимым комплектом оборудования, включая две современные стоматологические установки и рентгеновский аппарат.