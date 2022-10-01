Женское общественное движение Чувашии отмечает 95-летие

Нынешний год для женского общественного движения республики — юбилейный. 95 лет прошло с момента проведения первого съезда женщин — членов Советов Чувашской АССР. К этой дате был приурочен вчерашний ХХ съезд Союза женщин Чувашии.

Такое знаковое событие не могло остаться без внимания Главы республики. Как сказал Олег Николаев, имея такую колоссальную историю, переживая все этапы становления республики, наши женщины стали сильнее, мудрее, оставаясь при этом источником доброты и любви. «Благодарю вас за неравнодушное отношение ко всему тому, что происходит в республике. Занимаясь своим делом, вы, как правило, делаете эту работу с хорошим результатом, на долгие годы», — подчеркнул руководитель региона.

Честно говоря, ни одно важное событие в республике не проходит без участия Союза женщин Чувашии. Свои добрые руки приложили его члены и к открытию памятного мемориала «Строителям безмолвных рубежей». С душевной искренностью приняли участие и в акции «Подари платок солдату». И это только малая часть того, о чем следует рассказать.

Подробнее о роли женщин в общественной жизни республики и о том, как прошел юбилейный съезд Союза женщин, читайте в следующем номере «СЧ».