12-я сессия Госсовета Чувашии одобрила увеличение расходов на социальную сферу

В начале состоявшейся сегодня сессии председатель Государственного Совета Леонид Черкесов попросил слова для короткого сообщения и обратился к депутатам с призывом направить все силы на поддержку мобилизованных и добровольцев. «В первую очередь мы должны принимать законы по поддержке защитников Родины и их семей. А также поддерживать с ними тесную связь, помогать материально и морально. В сегодняшней быстро меняющейся ситуации очень важно принимать оперативные решения. В повестке дня сегодняшней сессии — два таких законопроекта: об обеспечении бесплатным питанием детей мобилизованных граждан и об оказании бесплатной юридической помощи членам их семей».

Заседание парламента начали с главного — обсудили законопроект о внесении изменений в бюджет республики. Меняются основные параметры — выросшие доходы используют для увеличения вливаний в социальные проекты. Это уже второе уточнение бюджета в этом году. Михаил Ноздряков особо отметил, что несмотря на сложную ситуацию, начиная с удара пандемии по экономике, затем санкционное воздействие — общая картина позитивна.

Собственные доходы республиканского бюджета в 2022 году выросли на 20%. Например, один из ключевых показателей роста экономики — поступления от налога на доходы физлиц, вырос почти на 12% к уровню прошлого года. Это практически дополнительный миллиард рублей. Хорошо себя показал и налог на профессиональный доход. Многие жители выбрали для себя режим самозанятых, и в результате сумма соответствующих налогов, поступающих в бюджет, практически удвоилась.

Как результат — появилась возможность усилить вливания в развитие региона. Например, впервые превысил сумму в 8 млрд рублей дорожный фонд республики, а это новые дороги и инфраструктура для жителей. В общем, подводя итоги, можно констатировать, что поступления в бюджет выросли на 6,5 млрд рублей, расходы — на 5,5 млрд. Дополнительные доходы направят на «социалку», развитие ЖКХ, поддержку аграриев, благоустройство территорий, поддержку муниципалитетов республики.

Некоторые акценты, взяв слово, расставил Глава Чувашии Олег Николаев. Он обозначил общую сумму, направляемую на поддержку воинов Чувашии, в 400 миллионов рублей. И это не предел, отметил Глава региона. Деньги направят на поддержку мобилизованных и членов их семей. Им, а также контрактникам и добровольцам на сессии уделили особое внимание. Депутаты приняли поправки в Закон «Об образовании в Чувашской Республике», которые дают право на двухразовое бесплатное питание школьникам, чьи отцы сейчас защищают интересы Родины. Семьям защитников будут оказаны бесплатные юридические консультации — этот пункт тоже был в повестке сессии.

Также парламентарии поддержали поправки в региональное законодательство, вводящие новую форму государственной поддержки инвестиционных проектов. Речь идет о возможности возмещения фактически произведенных затрат на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Это решение поможет развитию компаний Чувашии из реального сектора экономики.

Всего на сессии депутаты рассмотрели 21 вопрос и приняли 20 законопроектов.