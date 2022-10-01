Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений «София» пройдет в Чувашии

Совет Федерации России выступил с инициативой о проведении в Чувашии в рамках VIII Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София» большого благотворительного концерта «Шедевры русской музыки. Себя не мыслим без России…». Инициативу поддержал Глава Чувашии Олег Николаев.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, ход подготовки к мероприятию обсудили на рабочей встрече руководителя аппарата Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаила Орлова и вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова. Предстоящий концерт посвящается труду работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села Чувашии.

Мероприятие намечено на 4 ноября, в День народного единства, в Чувашской государственной филармонии. Запланировано проведение тематической выставки, презентация народных промыслов и ремесел, сельского туризма. А 3 ноября в Чувашии состоится первое стартовое совещание с регионами, где рассмотрят выполнение рекомендаций по итогам встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села 20 мая 2022 года. Участниками станут представители субъектов Российской Федерации, входящие в состав Приволжского федерального округа. Будут обсуждены программы по развитию социальной сферы на селе, включая реализацию в Чувашии программы комплексного развития сельских территорий.

Как отметил ранее Сергей Артамонов, более 5 млрд рублей в этом году направили в Чувашии на развитие села, из них 1,3 млрд рублей — на республиканскую госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий».