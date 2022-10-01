Весь комплект туристских наград — у спортсменов из Чувашии

Сборная Чувашии отлично выступила на Всероссийских соревнованиях «Кубок Москвы» по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, которые на днях завершились в Московской области, в городе Лыткарино.

Андрей Львов выиграл соревнования на длинную дистанцию четвертого класса сложности. В этом же виде программы Сергей Кузнецов показал второе время. А в дисциплине масс-старт наши спортсмены поменялись местами — Сергей Кузнецов стал первым, а Андрей Львов — вторым. Бронзовую награду на дистанции третьего класса сложности получила Ксения Сидорова.

Отличились на Кубке Москвы и молодые спортсмены — среди юниорок на дистанции второго класса сложности золотую награду завоевала Анастасия Алексеева, а у юниоров «серебро» на свой счет записал Андрей Прокопьев, уступив лишь 0,8 секунды победителю соревнований, сообщили в Минспорте Чувашии.