Весь комплект туристских наград — у спортсменов из Чувашии

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сборная Чувашии отлично выступила на Всероссийских соревнованиях «Кубок Москвы» по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, которые на днях завершились в Московской области, в городе Лыткарино.
Андрей Львов выиграл соревнования на длинную дистанцию четвертого класса сложности. В этом же виде программы Сергей Кузнецов показал второе время. А в дисциплине масс-старт наши спортсмены поменялись местами — Сергей Кузнецов стал первым, а Андрей Львов — вторым. Бронзовую награду на дистанции третьего класса сложности получила Ксения Сидорова.
Отличились на Кубке Москвы и молодые спортсмены — среди юниорок на дистанции второго класса сложности золотую награду завоевала Анастасия Алексеева, а у юниоров «серебро» на свой счет записал Андрей Прокопьев, уступив лишь 0,8 секунды победителю соревнований, сообщили в Минспорте Чувашии.

Опубликовано: 26 октября 2022 г.


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