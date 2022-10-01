Студенты ЧГУ на киберучениях отражали хакерские атаки

В ЧГУ прошли киберучения, на которых студенты-ITшники и их старшие «коллеги» учились отражать современные кибератаки. Как сообщают в пресс-службе университета, тренировка проходила на базе учебно-тренировочной платформы (киберполигона) Ampire компании «Перспективный мониторинг». Эта платформа предназначена для обучения и подготовки специалистов по информбезопасности для государственных организаций, кредитно-финансовой сферы, объектов критической информационной инфраструктуры и других отраслей.

В киберучениях участвовали студенты факультета информатики и вычислительной техники ЧГУ имени И.Н. Ульянова, сотрудники Центра информационных технологий Минцифры Чувашии и Медицинского информационно-аналитического центра Минздрава республики, разделившиеся на две группы: группу мониторинга и группу реагирования. Была смоделирована виртуальная инфраструктура организации и «подготовлена» автоматизированная атака на нее. Основными задачами первой группы было обнаружить атаку и дать рекомендации, как прекратить вредоносную активность, как устранить уязвимости. А задача команды реагирования заключалась как раз в устранении уязвимостей системы.

За охотой на условных хакеров с интересом наблюдали члены правительства республики — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов и министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина. «Навыки, которые отрабатывают на киберполигоне, сейчас очень важны, — подчеркнула Кристина Майнина. — В последнее время количество кибератак значительно возросло. Наши специалисты ежедневно фиксируют около 7 тысяч инцидентов информационной безопасности, которые происходят в корпоративной сети передачи данных органов власти Чувашской Республики».

Татьяна Проценко