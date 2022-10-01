Россельхозбанк начал приём конкурсных работ проекта «Агролидеры России»

Более 30 студентов Чувашского государственного аграрного университета принимают участие в просветительском проекте Россельхозбанка «Агролидеры России». Проект объединил 2330 учащихся из всех аграрных вузов страны. До 6 ноября участники должны прислать свои идеи для стартап-проектов, а члены жюри из числа ключевых специалистов индустрии отберут из них 50 наиболее перспективных.

Россельхозбанк и Чувашский государственный аграрный университет являются стратегическими партнерами. За последние два года банк активно выделял деньги на реализацию совместных с вузом проектов. На эти средства в числе прочего был проведен ремонт учебной аудитории, финансировался проект «Школа фермера», выделялись именные стипендии лучшим студентам и аспирантам. Я считаю, что «Агролидеры России» – это еще одна уникальная возможность, предоставленная молодежи для того, чтобы заявить о себе», – говорит проректор по учебной и научной работе Чувашского ГАУ Людмила Корнилова.

Авторы 10 лучших идей получат возможность пройти стажировку на крупнейших агропредприятиях страны. Таким образом, уже во время обучения студенты получат возможность найти работу, при этом все 50 формируют «золотой» резерв АПК.

«Сельское хозяйство – основа благополучия страны. Управлять АПК должны самые умные, трудолюбивые и преданные делу специалисты. Наша задача – выявлять наиболее перспективных из них и поощрять реализацию их потенциала», – сказала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка и один из менторов проекта Елена Батурова.

До 25 октября все участники имеют возможность задать интересующие вопросы, касающиеся их проектов, менторам «Агролидеров России» в личном кабинете на сайте, а также в каналах сообщества в Telegram и ВКонтакте.

Проект «Агролидеры России» разделен на образовательный и практический этапы. В рамках образовательной части проводятся лекции и онлайн-эфиры для участников, которые ведут менторы проекта из числа руководителей ведущих российских агропредприятий. Во время практического этапа менторы дают консультации.

В числе менторов менеджеры ГК «Эфко», НИОКР и IT агрохолдинга «Степь», ГК «Абрау-Дюрсо», Кировского тракторного завода, группы «Черкизово», преподаватели, бизнес-тренеры и HR-консультанты.