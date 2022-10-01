Водой в Чувашии будет управлять единый оператор

В республике создается Единый оператор водоснабжения и водоотведения, в ведение которого передается в общей сложности 185 объектов. Этому предшествует их инвентаризация межведомственной комиссией при участии представителей Минэкономразвития, Минстроя Чувашии, ГУП ЧР «БОС» и АО «Водоканал». Процесс планируется завершить до конца 2022 года, сообщил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов на совещании у Главы Чувашии Олега Николаева.

Первоочередные финансовые вложения для обеспечения надежной работы критически важных узлов, выявленных в ходе инвентаризации, могут составить более 117 млн рублей. На совещании рассмотрен, как она идет в Кирском, Шихазанском, Порецком и Янтиковском сельских поселениях, Вурнарском, Цивильском городских поселениях, городах Чебоксары и Новочебоксарск. В этих муниципалитетах особенно остро стоит вопрос водоснабжения, ввиду чего ряд их полномочий в данной сфере в соответствии с вступившим в силу 1 января 2022 года законом перешел в республиканское ведение.

Как заявил Глава Чувашии Олег Николаев, «услуги в части водоснабжения и водоотведения должны оказываться каждому жителю республики по единым стандартам, основываясь на единых технологиях, которые позволят обеспечить автоматизацию и диспетчеризацию процесса и тем самым реализацию основополагающих подходов, которые мы закладываем в концепцию устойчивого развития республики». Он также отметил, что за счет решения этой задачи в том числе может быть создана инфраструктура для развития бизнеса на каждой территории по различным отраслям, не нарушая экологию.

В ходе инвентаризации специалистами определены основные критические проблемы в системах водоснабжения и водоотведения. По словам Павла Данилова, переходящие в ведение республики объекты находятся в плачевном состоянии и требуют вложений. «Наша задача — ускоренно выработать дополнительные решения и реализовать все запланированные мероприятия. Тем более благодаря решениям Президента страны имеются новые возможности, как в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, так и иных механизмов, обеспечивающих финансирование», — прокомментировал это Олег Николаев.

На совещании обсудили также текущее состояние систем водоснабжения и водоотведения в Шумерле и Алатыре, где они не функционируют надлежащим образом. Из-за ветхости коммунальной инфраструктуры и большого числа несанкционированных врезок объем потерь в сетях достигает 50%. Для реконструкции объектов в Алатыре необходимо более чем 2,2 млрд рублей и свыше 2,6 млрд рублей — в Шумерле. «Объем требуемых инвестиций колоссальный, поэтому сейчас прорабатываем варианты точечной помощи. В том числе финансирования реконструкции водоводов от Сурского водозабора до водоочистной станции протяженностью 3 км каждый. При аварии на этом участке может быть нарушено или остановлено централизованное водоснабжение более 70% населения города, в том числе социально-значимых объектов, ввиду чего реконструкция данного участка критически необходима», – сказал Павел Данилов. Выявление несанкционированных врезок в сетях водоснабжения планируется завершить до 1 ноября 2022 года, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.