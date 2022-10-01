Лебеди отправились на зимовку

После теплых месяцев, проведенных на Чебоксарском заливе весной и летом, 14 лебедей-шипунов снова вернулись на зимовку в зооуголок «Ковчег» Детского парка имени космонавта А.Г. Николаева. Как сообщили в администрации учреждения, отлавливали и транспортировали птиц в несколько этапов. По возвращении лебедей распределили по вольерам, ветеринары их осмотрели и взвесили. Зимой за шипунами установят наблюдение, чтобы определить пары для последующего гнездовья. А что касается диких уток, облюбовавших залив, то в специальном уходе и присмотре они не нуждаются, прокомментировали специалисты зооуголка. По их словам, большинство городских пернатых могут самостоятельно покинуть покрывающийся льдом водоем и перебраться туда, где вода остается открытой. Так что повода для тревоги нет: если птицы здоровы, то все будет в порядке.