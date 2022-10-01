В Чувашии создадут коллекцию генотипов хмеля

Ученые Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства создадут первую в России коллекцию генотипов хмеля на основе хранящихся в коллекции образцов. Об этом агентству ТАСС сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. «Чувашский НИИСХ планирует создать генетические паспорта 24 сортов хмеля из имеющейся в институте коллекции. В результате в 2023 году будет создана первая коллекция генотипов хмеля… Речь идет о сортах, соответствующих требованиям рынка, с высокой урожайностью и устойчивостью к заболеваниям», — сказал министр. Полученную в ходе генотипирования информацию можно использовать для создания новых сортов. Проект будет реализован за счет средств Сколтеха — договор об этом был подписан минувшим летом.