В Чувашии создадут коллекцию генотипов хмеля

Ученые Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства создадут первую в России коллекцию генотипов хмеля на основе хранящихся в коллекции образцов. Об этом агентству ТАСС сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. «Чувашский НИИСХ планирует создать генетические паспорта 24 сортов хмеля из имеющейся в институте коллекции. В результате в 2023 году будет создана первая коллекция генотипов хмеля… Речь идет о сортах, соответствующих требованиям рынка, с высокой урожайностью и устойчивостью к заболеваниям», — сказал министр. Полученную в ходе генотипирования информацию можно использовать для создания новых сортов. Проект будет реализован за счет средств Сколтеха — договор об этом был подписан минувшим летом.
Опубликовано: 21 октября 2022 г.
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