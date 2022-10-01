ГКЧС Чувашии продолжает поставки снаряжения для мобилизованных в учебные центры

Как сообщил председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Павлов, налажена непрерывная работу по организации поставок спальных мешков, балаклав, мобильных телефонов без мультимедийных функций, утепленных сапог, ковриков, перчаток, налокотников и медицинских аптечек уроженцам республики, призванным в рамках частичной мобилизации.

8 октября партия обмундирования и предметов солдатского быта была доставлена в Ульяновскую область. 12 октября снаряжение отвезли нашим мобилизованным землякам в Татарстан. Следующая поездка запланирована на завтра, 21 октября — также в Казань, затем вновь будет посещен Ульяновск.

На закупку всего необходимого из республиканского резервного фонда выделено 96 млн рублей. Контракты с поставщиками заключены, ведется закупка. Пошив экипировки организован на местных предприятиях.

Все возникающие проблемы решаются максимально оперативно благодаря постоянному контакту мобилизованных с руководством республики. Глава Чувашии Олег Николаев держит этот вопрос на особом контроле.