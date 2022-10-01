28 октября в Чебоксарах открывается XXXII Международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова

Автор: Мария ГотлибВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Моцарт, Россини и «Сурский рубеж»

С 28 октября по 6 ноября в театре оперы и балета пройдет XXXII Международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова
В рамках пресс-конференции организаторы поделились своими планами: 7 вечеров, более 150 приглашенных артистов (приедут целые театральные коллективы с постановками, которых нет в репертуаре нашего театра: «Ася» по одноименной повести Тургенева, «Волшебная флейта» Моцарта и «Золушка» Джоакино Россини). Для тех, кто в один вечер хочет увидеть все самое лучшее — программа «Влюбиться в музыку» со звездами российской оперной сцены и традиционный гала-концерт. Главная интрига фестиваля — мировая премьера оперы «Сурский рубеж». Создатели приоткрыли завесу тайны и дали возможность журналистам взглянуть на репетиционный процесс. Здесь трагические события времен Великой Отечественной войны переплетены с загадками и героями чувашских легенд, а музыкальный авангард — с народными песнями. Текст, музыку, художественное оформление и постановку танцев делают яркие молодые авторы, для которых это и освоение чувашской культуры, и пространство творческого эксперимента.
Подробности в ближайших выпусках «СЧ».

Опубликовано: 20 октября 2022 г.


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