Фабрика «Лента» обновит оборудование

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Подписано соглашение между Фондом развития промышленности Чувашии и АО «Лента», согласно которому предприятие получит займ в 30 млн рублей по программе «Обновление».
В ходе реализации инвестиционного проекта фабрика заменит устаревшие станки на более производительные. Планируется также наладить выпуск новой продукции со световозвращающими свойствами и оборудовать линию по выпуску полуфабрикатов на основе латекса для дальнейшего использования в производственном цикле. Это существенно снизит затраты предприятия на закупку материалов.
Запуск нового оборудования позволит существенно увеличить не только качество выпускаемой продукции, но и производительность труда на предприятии. В Чувашии данный проект реализует Республиканский центр компетенций.

Опубликовано: 20 октября 2022 г.


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