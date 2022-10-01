Фабрика «Лента» обновит оборудование

Подписано соглашение между Фондом развития промышленности Чувашии и АО «Лента», согласно которому предприятие получит займ в 30 млн рублей по программе «Обновление».

В ходе реализации инвестиционного проекта фабрика заменит устаревшие станки на более производительные. Планируется также наладить выпуск новой продукции со световозвращающими свойствами и оборудовать линию по выпуску полуфабрикатов на основе латекса для дальнейшего использования в производственном цикле. Это существенно снизит затраты предприятия на закупку материалов.

Запуск нового оборудования позволит существенно увеличить не только качество выпускаемой продукции, но и производительность труда на предприятии. В Чувашии данный проект реализует Республиканский центр компетенций.