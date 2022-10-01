Энергетики рекомендуют своевременно оплачивать квитанции за тепло

Кешбэк вам в помощь

Столбик термометра с каждым днем все ниже. От непогоды за окном спасает тепло в домах. Оплачивать его, напоминает филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс», нужно своевременно и полностью.

В соответствии с постановлениями администраций муниципалитетов полномасштабный отопительный сезон в Чебоксарах и Новочебоксарске стартовал с 26 сентября. Подача тепла в жилые дома в городах прошла без эксцессов, в штатном режиме — «Т Плюс» обеспечено стабильное отопление клиентов, что стало результатом масштабной работы по подготовке энергообъектов компании к отопительному сезону.

«Ресурсоснабжающая организация выполнила большой комплекс мероприятий для надежного теплоснабжения горожан: перекладки теплосетей, ремонты на ТЭЦ. Со своей стороны мы ожидаем от клиентов такого же ответственного подхода в части расчетов за энергоресурсы. Своевременные платежи — залог стабильности и повышения качества оказываемых услуг», — подчеркнул директор филиала Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» Вячеслав Зданович.

И еще, уточняют энергетики, немаловажно и то, что своевременная оплата гигакалорий позволит клиентам снизить нагрузку на личный бюджет зимой, в период холодов, когда потребление тепла на порядок выше, чем, например, осенью, и, соответственно, суммы в квитанциях за отопление тоже возрастают.

Компания напоминает горожанам, что быстро, удобно, без комиссии произвести оплату счетов можно посредством онлайн-сервисов на сайте chuvashia.esplus.ru или в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+». Приложение доступно для скачивания бесплатно в Google Play, Арр Store.

При этом спешим сообщить приятную новость: клиенты, оплачивающие услуги компании картой «Мир», банка участника Программы лояльности в Личном кабинете на сайте компании или в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+», могут получить кешбэк — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг) — в размере 1% от оплаты коммунальных услуг. Важная деталь: сумма кешбэка не имеет ограничений.

Совместная акция ЭнергосбыТа и платежной системы «Мир» стартовала 1 сентября и будет действовать по 28 февраля 2023 года. Получить кешбэк совсем несложно — нужно выполнить простые действия:

— до совершения платежа зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности платежной системы и активировать акцию, заполнив форму на странице акции на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!», нажав кнопку «Активировать»;

— оплатить коммунальные услуги в Личном кабинете клиента или в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс» картой «Мир» в период проведения акции.

Кешбэк начисляется в течение 5-7 дней после совершения оплаты. Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения размещена на странице акции.

Платите картой «Мир» в Личном кабинете или в приложении «ЭнергосбыТ+» и получайте часть средств обратно на свою банковскую карту!