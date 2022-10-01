Четыре представителя Чувашии вышли в финал II Всероссийского конкурса «Цифровая трансформация российского спорта-2022»

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Главная цель конкурса — совершенствование механизмов цифровизации спорта, поддержка организаций физической культуры и спорта и их сотрудников, применяющих в своей деятельности АИС «Мой спорт», улучшение качества предоставляемых услуг. Заявки на конкурс в этом году подали 648 участников из всех регионов России.
На днях организаторы конкурса опубликовали список номинантов. В номинации «Лучший тренер» в шорт-лист финалистов включены инструктор-методист спортивной школы «Спартак» Атнер Федоров и тренер по боксу спортивной школы имени олимпийского чемпиона В.С. Соколова Александр Григорьев. Заместитель директора по учебно-спортивной работе ДЮСШ-ФОК «Атaл» Нина Кузнецова вышла в финал в номинации «Лучший администратор АИС «Мой спорт». А Федерация легкой атлетики Чувашии стала финалистом в номинации «Лучшая региональная спортивная федерация».
Победители конкурса будут объявлены 21 октября в Москве.

Опубликовано: 18 октября 2022 г.


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