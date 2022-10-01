Триатлонист из Чувашии оказался лучшим в Сочи

Роман Минеев продолжает показывать хорошие результаты на престижных соревнованиях.

Месяц назад на страницах «СЧ» мы рассказывали о победе Романа на первенстве России по триатлону, а сейчас воспитанник спортивной школы имени А.И. Тихонова показал себя на финале Кубка России по триатлон-спринту.

Соревнования недавно завершились в городе Сочи. За награды турнира боролись сильнейшие спортсмены со всех уголков страны. По итогам старта представитель Чувашии показал лучший результат среди мужчин по сумме трех испытаний — плавание 750 м, велогонка 20 км и бег 5 км. Наш спортсмен завоевал золотую награду!