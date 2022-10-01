Золотой хет-трик наездника из Чувашии

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
На протяжении многих лет наездник Валерий Краснов успешно выступает на престижных соревнованиях. Фото cap.ru

Директор республиканской спортшколы по конному спорту Валерий Краснов продемонстрировал хорошие результаты на различных всероссийских соревнованиях.
Для начала на соревнованиях в Казани наш земляк с самым быстрым рысаком Чувашии Зовом Предков выиграл седьмой заезд на приз Республики Татарстан, сообщили в Минспорте Чувашии. Немного уступил Валерию его старший брат Алексей Краснов с конем Победителем.
Спустя некоторое время Валерий Краснов выиграл еще одну золотую награду, одержав яркую победу в 13-м заезде на приз имени Казанского ипподрома. Также наш мастер-наездник показал отличный результат, выступая на коне Прайм Тайм в Самарской области — в рамках праздника «День степи» Валерий Краснов выиграл заезд на приз памяти Льва Толстого.

Опубликовано: 17 октября 2022 г.


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