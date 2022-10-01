Золотой хет-трик наездника из Чувашии

Директор республиканской спортшколы по конному спорту Валерий Краснов продемонстрировал хорошие результаты на различных всероссийских соревнованиях.

Для начала на соревнованиях в Казани наш земляк с самым быстрым рысаком Чувашии Зовом Предков выиграл седьмой заезд на приз Республики Татарстан, сообщили в Минспорте Чувашии. Немного уступил Валерию его старший брат Алексей Краснов с конем Победителем.

Спустя некоторое время Валерий Краснов выиграл еще одну золотую награду, одержав яркую победу в 13-м заезде на приз имени Казанского ипподрома. Также наш мастер-наездник показал отличный результат, выступая на коне Прайм Тайм в Самарской области — в рамках праздника «День степи» Валерий Краснов выиграл заезд на приз памяти Льва Толстого.