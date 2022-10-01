В Чебоксарах проводили на военную службу мобилизованных

«Если нужно защищать Родину, мы готовы!»

В республиканском военкомате с чувашскими народными песнями, с музыкой военного оркестра проводили бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации. Поддержать мужчин в этот важный день пришли родственники и близкие люди. Представительницы прекрасного пола порой не могли сдержать слез… Во время проводов защитники Родины подбадривали родных: «Все будет хорошо. Мы еще обязательно вернемся».

Прапорщик Владислав Сергеев предшествующий отъезду день провел дома – постарался уделить как можно больше времени детям. Поддержать его к военкомату пришли друзья и родственники. «Если нужно защищать Родину, мы готовы. Если не мы, тогда кто это сделает?», – сказал Владислав.

Ефрейтор Денис Павлов тоже был готов к несению службы: «Все будет хорошо! Ребята все свои, будем держаться вместе – прорвемся!» – сказал он.

Попрощавшись с близкими, военнослужащие собрались в актовом зале комиссариата. Бравых бойцов поприветствовала и подбодрила руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова. Она заверила, что мобилизованные и члены их семей получат всю необходимую поддержку в соответствие с недавним указом, подписанным Главой республики Олегом Николаевым.

Напутствовал призывников на ответственное несение службы заместитель военного комиссара Чувашии Сергей Сергеев:

«Вы едете выполнять очень ответственную задачу. Именно от вас будет зависеть покой ваших семей и всей России… Я надеюсь, что вы с честью выполните свой воинский долг – в учебном центре освежите свои знания в военном деле и как другие земляки защитите нашу землю. Помогая друг другу, при сплоченной работе вы выполните все поставленные задачи!».

Артисты ансамбля «Уяв» показали традиционный чувашский обряд проводов в солдаты и вручили бойцам вышитые платочки в рамках акции «Подари платок солдату», организованной Союзом женщин Чувашии и Чувашским национальным музеем. Оркестр заиграл «Прощание славянки», и автобус тронулся в путь…

Фото Олега Мальцева: