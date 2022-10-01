Медики обучают бойцов навыкам оказания первой помощи

Перед отправкой в зону специальной военной операции мобилизованных из Чувашии обучат навыкам оказания первой помощи. Сегодня в Чебоксарском медицинском колледже ускоренную однодневную подготовку прошла первая группа бойцов, которым уже на днях предстоит отправиться на защиту Родины.

Минимум теории, максимум практики – по такому принципу построены занятия. На них специалисты колледжа, сотрудники Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи и преподаватели Института усовершенствования врачей обучают мобилизованных жителей республики жизненно-важным в боевых условиях умениям и навыкам: накладывать кровоостанавливающий жгут, делать повязки при различных ранениях, иммобилизовать при переломах, безопасно транспортировать пострадавшего до полевого медпункта, пользоваться индивидуальным перевязочным пакетом и многому другому. Программа подготовлена по поручению Правительства республики и основана на данных Института тактической медицины. Специально для курса созданы обучающие видеоролики, разработаны методические материалы и подготовлены инструкторы.

Первыми слушателями стали 28 молодых мужчин из Канаша, Чебоксар, Мариинского Посада, сел Аликово, Моргауши и Канашского района. С каждым из них инструкторы отрабатывали до автоматизма умение правильно накладывать жгуты при ранении конечностей: сначала ребята проделывали манипуляции со жгутом Эсмарха на себе, а потом тренировались на товарищах. Получалось не сразу и не у всех – многим еще ни разу в жизни не приходилось накладывать жгуты, но парни старались и мотали на ус все указания опытных медиков.

«Еще раз! Сильно не тяни. Снизу жгут накладываем. Вот теперь правильно. Молодец» — инструкторы работали на результат и добивались от курсантов идеального исполнения. Если обычно на обучение навыкам оказания первой помощи отводится как минимум неделя, то мобилизованным бойцам необходимо было освоить все буквально за один день.

«Замечаний ко мне не было, значит, все сделал правильно», — порадовался молодой житель Канаша Николай. По словам парня, такая школа очень полезна и, несомненно, выручит в тяжелой ситуации. Настрой у Николая – боевой. По профессии сварщик, на «гражданке» он работает ди-джеем в ночном клубе. За плечами парня – служба в армии: в 2009 году он проходил срочную службу рядовым в Саратовской области, в войсках радиационной, химической и биологической защиты.

В учебных классах с молодыми мужчинами работают профессионалы своего дела – те, кто ежедневно спасает людей. «Задача перед нами поставлена практически боевая – в очень сжатые сроки дать максимум необходимых и полезных навыков, чтобы каждый призывник знал, как действовать в критической ситуации. Обучаем самым важным вещам», — рассказал Алексей Смирнов, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Чувашии, сотрудник реанимационной бригады Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Последующие группы мобилизованных будут обучать также на площадках Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи и Института усовершенствования врачей. Выездные группы инструкторов-медиков отправятся и в районы республики.

Кстати

В 2022 году в рамках проведения специальной военной операции на базе Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи навыкам оказания первой помощи обучение прошли сотрудники Росгвардии и федеральной службы охраны, а также представители спортивно-патриотических клубов.

Фото Олега Мальцева: