Республиканский бюджет «подрос», спортсменам добавили на питание

Доходы республиканского бюджета на 2022 год увеличиваются на 6,5 млрд рублей — до 79,4 млрд рублей, что на 2,6% больше уровня 2021 года. На 5,5 млрд рублей возрастают и расходы, составив в сумме 82,5 млрд рублей. Это на 7,8% выше уровня предыдущего года. Проект соответствующих поправок в закон о республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2025 годов принят на вчерашнем заседании правительства Чувашии.

Это уже второе в нынешнем году уточнение бюджета, отметил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, представляя законопроект. Необходимость еще одного связана, в частности, с получением полномочий по перераспределению средств, использованием денег из резервного фонда, поступлением дополнительных федеральных средств. Кроме того, повлияла позитивная динамика собственных доходов региона. По итогам девяти месяцев они выросли более чем на 20%, в том числе НДФЛ — на 16,2%.

На 2,3 млрд рублей увеличиваются безвозмездные поступления — до общей суммы 38,3 млрд рублей. Значительные объемы — по линии здравоохранения по направлению реабилитации и модернизацию отрасли. Получены также дополнительные средства на развитие промышленности, дорожную деятельность, АПК, снижение напряженности на рынке труда.

Олег Николаев, Глава Чувашии: «В настоящий момент очень важно наладить четкую координацию деятельности по всем направлениям, включая муниципалитеты, в части использования направляемых бюджетных средств. Речь идет, в частности, о благоустройстве территорий, водоснабжении в плане того, чтобы максимальное количество контрактов было заключено уже в этом году. И работы начались с первых дней следующего года».

Расходы республиканского бюджета на реализацию национальных проектов возрастают на 582,8 млн рублей — общая сумма составит 13,5 млрд рублей, что на четверть с лишним больше прошлогоднего уровня. Наибольшее увеличение в расходах на образование — на 618,3 млн рублей, на социальную политику — на 600,3 млн. На финансирование ЖКХ планируется дополнительно направить 517,2 млн рублей. В итоге на развитие данной отрасли в текущем году будет выделено 5,3 млрд рублей, что на 17,8% больше 2021 года. Расходы республиканского бюджета на 2023 год сформированы в объеме 80,4 млрд рублей, в том числе на образование — 22,7 млрд рублей, на социальную политику — 19,5 млрд рублей, на здравоохранение — 5,9 млрд рублей, на национальную экономику — 14,5 млрд рублей. Как заверил Михаил Ноздряков, бюджетная политика направлена на реализацию всех намеченных программ и мероприятий и создание задела в дальнейшей работе в 2023 году.

На заседании утвержден план мероприятий по переводу мер социальной поддержки в формат «социального казначейства» и перечень таких мер социальной поддержки.

Как пояснила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, документ разработан в целях формирования единого плана мероприятий по переводу государственных услуг Минтруда в формат «социального казначейства», предусматривающий в том числе оказание услуг в беззаявительном порядке. Пре-дусматривается перевод в электронный вид 46 государственных услуг к 2025 году. В настоящее время переведено 19 государственных услуг. Олег Николаев поручил сформулировать и сгруппировать проблемы в данном вопросе, чтобы решить их с выходом на федеральный уровень. Ставится задача — к 2025 году перевести все услуги в режим «социального казначейства».

Есть хорошая новость для спортсменов республики. Внесены изменения в правительственное постановление о нормах расходов на оплату проезда и питания участников спортивных мероприятий — спортсменов, тренеров, судей, руководителей и представителей команд, специалистов, оговоренных в положениях о спортивных соревнованиях и регламентирующих документах. Причем принято это постановление еще в 2000 году.

Как доложил министр физической культуры и спорта Василий Петров, во-первых, изменения касаются норм расходов на оплату проезда, которые входят в состав командировочных расходов. Предусматривается, что оплата проезда участников спортивных мероприятий производится по действующим тарифам не выше тарифа проезда в салоне экономического класса железнодорожного и воздушного транспорта. Предлагается также установить, что расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются по фактическим затратам, но не более стоимости одноместного номера. Изменения должны вступить в силу уже в этом году. Во-вторых, постановлением предлагается с 1 января 2023 года на 5,5% увеличить нормы расходов на питание участников спортивных мероприятий и обучающихся училищ олимпийского резерва и спортсменов центров спортивной подготовки. Индексация норм расходов на питание является уже второй в текущем году. Последний раз нормы были увеличены на 4% в январе 2022 года.

На заседании рассмотрены и другие важные вопросы.