Фильм о вышитой карте России поборется за победу в конкурсе «ТЭФИ-Регион»

Академики оценили телевизионщиков

На днях в столице Карачаево-Черкесской Республики Черкесске стали известны финалисты 21-го Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». В число номинантов самой престижной премии страны в области телевидения вошел и фильм ГТРК «Чувашия» «Вышитая карта России», созданный при поддержке Чувашского национального музея. Работа тележурналиста Елены Гальпериной, главного оператора Андрея Шоклева и режиссера Ильи Коршунова представлена в номинации «Телевидение и жизнь: специальный проект».

Фильм, напомним, рассказывает об этапах создания вышитой карты России — грандиозного рукотворного полотна, придуманного в Чувашии и искусно воплощенного в жизнь мастерицами со всей страны. По словам телевизионщиков, идея снять фильм о карте пришла к ним практически сразу, как только в разных уголках России закипела работа.

«С самого запуска проекта мы наблюдали, как рождается шедевр. Большая семья филиалов ВГТРК дала возможность показать зрителям каждый этап создания карты даже в самых отдаленных регионах. Мы регулярно обменивались «телекартинками» и следили, как идет большая дружная работа народных мастеров над новым символом России», — рассказали в ГТРК «Чувашия».

Премьера фильма с успехом прошла в один день с презентацией вышитой карты России в Чувашской государственной филармонии 10 июня. Через экран все присутствующие в зале ощутили, с какой любовью рукодельницы страны трудились над лоскутами своих регионов, и узнали, сколько сил, энергии и стараний вложили в общее дело.

С выходом фильма в финал авторов в своем телеграм-канале поздравил Глава Чувашии Олег Николаев. Он пожелал проекту победы и добавил, что 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации будет представлена обновленная вышитая карта России. Мастерицы дополнят ее четырьмя новыми регионами — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, совсем недавно вошедшими в состав России.

А станет ли фильм «Вышитая карта России» обладателем главного приза — бронзового «Орфея», мы узнаем 25 ноября. В этот день в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса «ТЭФИ-регион».

Конкурс проводит Фонд «Академия Российского телевидения» при поддержке Минцифры России и Президентского фонда культурных инициатив.

КСТАТИ

Представители Чувашии уже не раз становились обладателями главного приза конкурса «ТЭФИ-Регион». В 2015 году за документальную ленту «Отсюда — к родному дому» его получил творческий коллектив в составе тележурналиста Валентины Поливцевой, продюсера Виталия Баева и оператора Андрея Спиридонова в номинации «Лучший документальный фильм».

А в 2007 году впервые в Чувашии награду завоевала детская программа «Канала 5 плюс» «Куча мала!» тележурналиста и режиссера Марии Шоклевой. Финалистами телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» становились и другие проекты автора: шоу «Наобум» и фильм-сказка «Королевство лишних слов».