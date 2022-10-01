В Чебоксарах ко Дню отца объявлен фотомарафон «Папа, мама, я — счастливая семья!»

Присоединиться к нему может каждый. Для этого нужно подписаться на группу «Библиотека имени В. Маяковского» ВКонтакте и прислать одну фотографию, отражающую счастливый момент из жизни вашей семьи, на адрес электронной почты: media-client@yandex.ru. Все фотографии будут опубликованы в интернет-группе, а лучшие попадут в проект «Фотосушка».