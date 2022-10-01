Донецких электротехников обучат в Чувашии

В Чувашию приехали специалисты подшефных Донецкого и Торезского электротехнических заводов. В ближайшие три недели донецкие электротехники пройдут обучение на базе ЧЭАЗа, чтобы расширить номенклатурный ряд и локализовать собственное производство электротехнического оборудования, которое будет задействовано при восстановлении освобожденных территорий, сообщают в Минпромэнерго Чувашии.

В июне, напомним, делегация ДНР уже приезжала в Чувашию с рабочим визитом. Тогда было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с ЧЭАЗом, по которому электроаппаратчики уже предоставили техническую и конструкторскую документацию на изделия. В частности, это электрические подстанции, основанные на современных модульных решениях. Теорию, технологическую и конструкторскую документацию донецким специалистам помогут освоить педагоги Чебоксарского электромеханического колледжа. Практика пройдет непосредственно на производственных линиях чебоксарского завода. Наставниками специалистов из ДНР станут работники ЧЭАЗа.