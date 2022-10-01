В Чувашской филармонии готовят премьеру мюзикла «Двенадцать стульев»

Автор: Мария МитинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В сентябре несколько готовых номеров из мюзикла было показано на церемонии открытия Суперфиналов чемпионатов России по шахматам. Фото Максима Васильева

Посмотреть его можно будет по «Пушкинской карте»

«Помимо административных учреждений Чувашской Республики здесь имеются: рабочий факультет, партийная школа, педагогический техникум, музей, научное общество, библиотека и несколько весьма интересных церквей. На Чебоксарской пристани и на базаре можно видеть чувашей и черемис, выделяющихся своим внешним видом».
Нет, это не статья из туристического буклета и не рассказ экскурсовода, встречающего сошедших с теплохода отдыхающих. Так подробно описаны Чебоксары в тридцать восьмой главе романа «Двенадцать стульев». Наш город настолько приглянулся Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову, что, проплывая его по Волге, они загорелись идеей прекратить погоню за бриллиантами и остаться тут жить. И пусть авторы книги Ильф и Петров выбрали другой вариант развития событий, можно сказать, что мечта компаньонов сбылась, причем дважды: десять лет назад герои поселились на бульваре Купца Ефремова в виде бронзовых скульптур, а 21 и 22 октября выйдут на сцену Чувашской государственной филармонии в премьере мюзикла «Двенадцать стульев».

Хотя такое название встречается на афишах довольно часто (во многих театрах страны идут одноименные мюзикл и балет Геннадия Гладкова, чья музыка звучит в фильме 1976 года), и, казалось бы, чем еще может удивить эта изрядно заезженная история, но чебоксарцев ждет настоящий эксклюзив. Московские композитор Игорь Зубков и поэт Александр Вулых предлагают абсолютно новое прочтение классики, так что спектакль будет интересен и зрителям старшего поколения, помнящим в ролях Бендера и Воробьянинова блистательных Андрея Миронова и Анатолия Папанова, и школьникам, которые могут купить билеты по Пушкинской карте. Точно переданный дух советской эпохи, когда на каждой кухне имелось ситечко для чая, стены в общежитиях были из фанеры, а отдыхать ездили исключительно в Пятигорск или Минеральные Воды, сочетается с искрометными хохмами и комическими мизансценами. Правда, артистам отнюдь не до шуток. Кроме неисчерпаемого стилевого многообразия, когда элегический блюз сменяется зажигательным рок-н-роллом, а затем бравым пионерским маршем, сам жанр мюзикла требует от них всего и сразу. Так как арии, ансамбли и хоры чередуются с разговорными диалогами и хореографическими вставками, исполнители должны уметь и петь, и танцевать, и говорить, и импровизировать, пустив в ход все свое обаяние и актерские навыки.
А поскольку героев много и большинство из них хорошо узнаваемы (достаточно вспомнить мадам Грицацуеву и Эллочку-людоедку), на постановку были брошены все силы (как и у крупных столичных мюзиклов, у нашего даже появился персональный сайт effektno12.ru). Случай, к слову, беспрецедентный — редко когда за два часа удается лицезреть целую труппу. Колоссальная нагрузка лежит на солистах ансамблей «Сеспель» и «Сявал», фолк-группы «Дуняша Style» и лектория, вынужденных совмещать каждодневные репетиции, спевки и примерку костюмов (эскизы разработала известный в Чебоксарах дизайнер одежды Екатерина Тонюшкина) с выездными концертами и выступлениями на мероприятиях. С другой стороны, это дает возможность хотя бы фрагментарно обкатывать на публике еще не выпущенный спектакль — к примеру, несколько готовых номеров было показано на церемонии открытия шахматных Суперфиналов и в шоу-программе «Золотые хиты мюзиклов», давшей старт 86-му концертному сезону.
Но если голос наполняет сценическое действо душой, чувством, мыслью, то движение придает ему динамичность, энергию, пульс, заставляя сердца зрителей биться в такт. Поэтому без малого пятьдесят процентов успеха зависит от танцевальной компании «Nota «G» под руководством Кристины Игнатьевой, которая вдобавок к постановке танцев не побоялась взять на себя обязанности режиссера. Тем более, что и массовых сцен, когда кроме емких образных характеристик нужны плотность и объем, в «Двенадцати стульях» немерено — чего стоят аукцион и шахматный турнир в Васюках, прообразом которых стал находящийся в сорока с небольшим километрах от нас Козьмодемьянск. Не случайно там открыли музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера.

МЕЖДУ ТЕМ

«Мы никогда так не смеялись…»

Помимо успешных совместных работ за плечами у создателей «Двенадцати стульев» множество собственных проектов, принесших им всероссийскую славу. Игоря Зубкова меломаны любят за такие шлягеры, как «Женское счастье», «Школьная пора», «В пути шофер-дальнобойщик», на его счету также музыка к нескольким кинофильмам.
Александра Вулыха можно часто увидеть в эфире телеканалов ОРТ, РТР, СТС, ТНТ и НТВ-Плюс, он — обладатель Гран-при Всероссийского телевизионного конкурса «Весна Победы» и автор гимна болельщиков сборной России по футболу «Забей!». И Зубков, и Вулых не раз становились лауреатами премий «Песня года» и «Шансон года». «Безумно рады, что в ваш город пришел мюзикл «Двенадцать стульев». Мы писали его два с половиной года и никогда так не смеялись. Больше всего нам хотелось, чтобы по яркости, остроумию и юмору он не уступал роману Ильфа и Петрова. Приходите, смотрите, наслаждайтесь!» — приглашают на премьеру Игорь Зубков и Александр Вулых, тоже планируя приехать на первый показ спектакля.

Опубликовано: 10 октября 2022 г.


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