В Чувашской филармонии готовят премьеру мюзикла «Двенадцать стульев»

Посмотреть его можно будет по «Пушкинской карте»

«Помимо административных учреждений Чувашской Республики здесь имеются: рабочий факультет, партийная школа, педагогический техникум, музей, научное общество, библиотека и несколько весьма интересных церквей. На Чебоксарской пристани и на базаре можно видеть чувашей и черемис, выделяющихся своим внешним видом».

Нет, это не статья из туристического буклета и не рассказ экскурсовода, встречающего сошедших с теплохода отдыхающих. Так подробно описаны Чебоксары в тридцать восьмой главе романа «Двенадцать стульев». Наш город настолько приглянулся Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову, что, проплывая его по Волге, они загорелись идеей прекратить погоню за бриллиантами и остаться тут жить. И пусть авторы книги Ильф и Петров выбрали другой вариант развития событий, можно сказать, что мечта компаньонов сбылась, причем дважды: десять лет назад герои поселились на бульваре Купца Ефремова в виде бронзовых скульптур, а 21 и 22 октября выйдут на сцену Чувашской государственной филармонии в премьере мюзикла «Двенадцать стульев».

Хотя такое название встречается на афишах довольно часто (во многих театрах страны идут одноименные мюзикл и балет Геннадия Гладкова, чья музыка звучит в фильме 1976 года), и, казалось бы, чем еще может удивить эта изрядно заезженная история, но чебоксарцев ждет настоящий эксклюзив. Московские композитор Игорь Зубков и поэт Александр Вулых предлагают абсолютно новое прочтение классики, так что спектакль будет интересен и зрителям старшего поколения, помнящим в ролях Бендера и Воробьянинова блистательных Андрея Миронова и Анатолия Папанова, и школьникам, которые могут купить билеты по Пушкинской карте. Точно переданный дух советской эпохи, когда на каждой кухне имелось ситечко для чая, стены в общежитиях были из фанеры, а отдыхать ездили исключительно в Пятигорск или Минеральные Воды, сочетается с искрометными хохмами и комическими мизансценами. Правда, артистам отнюдь не до шуток. Кроме неисчерпаемого стилевого многообразия, когда элегический блюз сменяется зажигательным рок-н-роллом, а затем бравым пионерским маршем, сам жанр мюзикла требует от них всего и сразу. Так как арии, ансамбли и хоры чередуются с разговорными диалогами и хореографическими вставками, исполнители должны уметь и петь, и танцевать, и говорить, и импровизировать, пустив в ход все свое обаяние и актерские навыки.

А поскольку героев много и большинство из них хорошо узнаваемы (достаточно вспомнить мадам Грицацуеву и Эллочку-людоедку), на постановку были брошены все силы (как и у крупных столичных мюзиклов, у нашего даже появился персональный сайт effektno12.ru). Случай, к слову, беспрецедентный — редко когда за два часа удается лицезреть целую труппу. Колоссальная нагрузка лежит на солистах ансамблей «Сеспель» и «Сявал», фолк-группы «Дуняша Style» и лектория, вынужденных совмещать каждодневные репетиции, спевки и примерку костюмов (эскизы разработала известный в Чебоксарах дизайнер одежды Екатерина Тонюшкина) с выездными концертами и выступлениями на мероприятиях. С другой стороны, это дает возможность хотя бы фрагментарно обкатывать на публике еще не выпущенный спектакль — к примеру, несколько готовых номеров было показано на церемонии открытия шахматных Суперфиналов и в шоу-программе «Золотые хиты мюзиклов», давшей старт 86-му концертному сезону.

Но если голос наполняет сценическое действо душой, чувством, мыслью, то движение придает ему динамичность, энергию, пульс, заставляя сердца зрителей биться в такт. Поэтому без малого пятьдесят процентов успеха зависит от танцевальной компании «Nota «G» под руководством Кристины Игнатьевой, которая вдобавок к постановке танцев не побоялась взять на себя обязанности режиссера. Тем более, что и массовых сцен, когда кроме емких образных характеристик нужны плотность и объем, в «Двенадцати стульях» немерено — чего стоят аукцион и шахматный турнир в Васюках, прообразом которых стал находящийся в сорока с небольшим километрах от нас Козьмодемьянск. Не случайно там открыли музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера.

МЕЖДУ ТЕМ

«Мы никогда так не смеялись…»

Помимо успешных совместных работ за плечами у создателей «Двенадцати стульев» множество собственных проектов, принесших им всероссийскую славу. Игоря Зубкова меломаны любят за такие шлягеры, как «Женское счастье», «Школьная пора», «В пути шофер-дальнобойщик», на его счету также музыка к нескольким кинофильмам.

Александра Вулыха можно часто увидеть в эфире телеканалов ОРТ, РТР, СТС, ТНТ и НТВ-Плюс, он — обладатель Гран-при Всероссийского телевизионного конкурса «Весна Победы» и автор гимна болельщиков сборной России по футболу «Забей!». И Зубков, и Вулых не раз становились лауреатами премий «Песня года» и «Шансон года». «Безумно рады, что в ваш город пришел мюзикл «Двенадцать стульев». Мы писали его два с половиной года и никогда так не смеялись. Больше всего нам хотелось, чтобы по яркости, остроумию и юмору он не уступал роману Ильфа и Петрова. Приходите, смотрите, наслаждайтесь!» — приглашают на премьеру Игорь Зубков и Александр Вулых, тоже планируя приехать на первый показ спектакля.