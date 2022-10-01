В Доме дружбы народов прошел День армянской культуры

Созвучие двух культур

День армянской культуры проходил в республике впервые, хотя представители этого народа живут у нас давно. Как рассказали на вечере, в Чувашии сегодня около трех тысяч армян, первые из них переехали в республику полвека тому назад. Поэтому Союз армян России в Чувашской Республике постарался представить свою культуру во всей красе.

Чувашия стала второй родиной

Проходил праздник в чебоксарском Доме дружбы народов. В фойе вниманию многочисленных гостей была представлена выставка, рассказывающая о самобытной культуре армянского народа — национальные костюмы, ковры ручной работы, макеты старинных армянских церквей, изделия декоративно-прикладного творчества и предметы быта: утварь, украшения, салфетки, национальные куклы и детские игрушки из личных коллекций представителей диаспоры. Привлекало внимание и панно с буквами армянского алфавита, не претерпевшего изменений более чем за 1600 лет. А также множество книг по истории и культуре Армении.

Как сообщил председатель Союза армян России в Чувашии Александр Ахвердян, к празднику готовились с прошлого года. Главная цель — рассказать о культурных ценностях народа. А книги скоро найдут применение в Воскресной школе, которую диаспора собирается открыть: «Подрастающее поколение должно знать родной язык и историю своего народа».

Каллиста Иванова, автор декоративных картин, в совершенстве знает чувашский, армянский и русский языки: «День армянской культуры — это демонстрация того, что Чувашия для армян стала родным домом. Они здесь живут, работают, создают семьи. Сила России — в единстве, дружбе, взаимопонимании».

На втором этаже Дома дружбы были развернуты выставки трех известных чувашско-армянских художников — народного художника Чувашии Миши Григоряна, Сусанны Григорян и Каллисты Ивановой. Профессор Чувашского государственного университета, участник многих российских и международных выставок Миша Гришович Григорян уже полвека живет в Чувашии и говорит о себе как о сыне армянского и чувашского народов: «У меня две родины, одна — где я родился, вторая — где я состоялся как художник, откуда моя жена, где родились мои дети и внуки».

Его дочь Сусанна Григорян — портретист и продолжатель династии родителей и дедушки, чувашского художника Азария Соловьева. Кстати, в экспозиции картин Сусанны Мишаевны портрет деда-художника, участника Великой Отечественной войны, написанный ее рукой, сразу бросался в глаза. Схожая судьба и у художницы, автора уникальных арт-проектов, участницы международных фестивалей и выставок Каллисты Самвеловны Ивановой. Ее папа армянин, а мама чувашка. Художником–декоратором был ее прадедушка Хачатур Николович…

Наверное, поэтому в живописных произведениях этих художников так громко звучат темы взаимосвязи Армении и Чувашии.

Главное — дружба и взаимопонимание

Открыл праздник спикер Госсовета Чувашии, председатель Совета Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Чувашской Республики Леонид Черкесов. По его словам, этот праздник дает возможность проживающим в республике армянам чтить и продолжать свои традиции, знакомить с ними другие народы. Отметив, что армяне Чувашии очень активны, участвуют во всех мероприятиях, проводимых в республике, Леонид Ильич подчеркнул, что дни культур разных этносов очень важны для представителей всех народов, на протяжении столетий проживающих в мире и согласии на территории республики.

Марине Геворгян, помощница руководителя Союза армян Чувашской Республики: «Живу в Чувашии 22 года, она стала для меня вторым домом. Здесь выросли, получили образование и работают трое моих детей, растут внуки. Один из моих сыновей женат на чувашке. Теперь у нас многонациональная семья!»

Удивительно талантливым народом назвала наших соседей министр культуры Чувашии Светлана Каликова. Каждый из них вносит огромный вклад в развитие республики. «Миша Гришович, Сусанна Григорян, Каллиста Иванова — это те художники, которые прославляют красоту чувашской земли и рассказывают нам о красоте Армении, — сказала она. — Низкий вам поклон за то, что вы с уважением относитесь к родной культуре и рассказываете о культуре чувашского народа».

Солидарны с министром были и представители национально-культурных объединений других народов, живущих в республике. Узбеки, марийцы, татары, евреи, русские были единодушны — только дружба, взаимопонимание и взаимодействие могут обеспечить счастливое будущее детям и внукам.

Цели одни и те же

В ответном слове Миша Григорян вспомнил о помощи, которую чувашские строители оказали армянскому народу после катастрофического землетрясения 1988 года, стершего с лица земли город Спитак и 58 поселков в его окрестностях. О том, что приехавших после землетрясения в Чувашию армянских детей и молодых людей без проблем принимали в учебные заведения республики.

«Мы, армяне, не чувствуем себя гостями на чувашской земле, — сказал Миша Гришович. — Ощущая себя полноценными, полноправными жителями ставим перед собой те же цели, что и коренные жители: процветание этой земли, мир, лучшее будущее для детей!»

Кстати, его новая выставка «Взгляд Армении» (ознакомиться с ней в Доме дружбы можно до конца месяца) также посвящена дружбе Чувашии и Армении. Среди сотни разноплановых по колориту и композиции картин много работ, посвященных обеим родным для художника культурам.

Виталий Осипов, председатель Чувашского республиканского отделения Российского союза ветеранов: «Наша организация дружит со всеми народами республики. День армянской культуры — великолепный праздник, он объединил многие диаспоры. Такие мероприятия очень важны для воспитания молодого поколения».

Концертная программа праздника была наполнена национальными стихами, песнями и танцами в исполнении представителей подрастающего поколения, а также участников первого творческого коллектива Союза армян Чувашии «Адана». Свою лепту в армянский венок дружбы вплели и участники хореографического коллектива «Дети гор» чечено-ингушского культурного центра «Вайнах». Дополнили и обогатили программу народные армянские композиции, прозвучавшие на старинных музыкальных инструментах дудук и тар. Армянский дудук — один из самых древних музыкальных инструментов, дошедших до наших дней. Игра на нем признана ЮНЕСКО шедевром нематериального культурного наследия человечества.

А в завершение праздника гостей пригласили продегустировать армянскую национальную кухню. Чего только не было на столе — толма, кюфта, бозбаш, бастурма, армянские сыры, гата, кутабы, чурчхела, мацони…