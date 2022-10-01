Российские боксеры допущены к участию в международных соревнованиях

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) отменил ограничения и допустил российских и белорусских боксеров к участию в международных турнирах.
«IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия», — говорится в заявлении Международной ассоциации бокса (IBA). Согласно решению, к различным турнирам на самом высоком уровне под эгидой IBA допускают не только спортсменов, но и судей из России и Беларуси, которые вернутся к обслуживанию поединков. Очень важно, что боксеры будут выступать на соревнованиях под флагами своих государств.

Алексей Щербаков, главный тренер сборных команд Чувашии по боксу:

«Допуск российской команды — это победа нашего спорта. Благодаря решению Международной ассоциации бокса, я считаю, другие спортивные организации одумаются и последуют ее примеру. Поймут, что спорт вне политики. Со снятием ограничений российские спортсмены вернутся на международные соревнования и покажут себя во всей красе. Если говорить о боксерах из Чувашии, то среди юниоров и юношей есть пара ребят, которые могут «выстрелить», но, главное, важно их правильно подвести и подготовить к будущим турнирам».
Опубликовано: 11 октября 2022 г.


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