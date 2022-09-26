В ФОК «Белые камни» открыта площадка для сдачи нормативов ГТО

Тренажеры на любой вкус, различные платформы, турники и перекладины, на которых можно заниматься модным у современной молодежи кроссфитом — такое разнообразное оборудование установлено на новой спортивной площадке для подготовки и сдачи нормативов комплекса ГТО на территории физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни».

Спортивно-технологическое оборудование позволит любителям спорта и здорового образа жизни круглый год вести подготовку на свежем воздухе. Также они смогут качественно подготовиться к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Конечно, возможность позаниматься на новой площадке получат отдыхающие оздоровительных смен и спортсмены, находящиеся на сборах, сообщили в Минспорта Чувашии.

Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» в нашей республике уже построено 20 площадок для сдачи нормативов ГТО. Как подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров, работа по проектированию малых спортивных площадок в республике продолжится. «На сегодняшний день мы ведем конкурсный отбор муниципалитетов на создание в 2023 году площадок ГТО», — добавил глава ведомства.

Также в следующем году на базе центра «Белые камни» появится «умная» площадка в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», реализация которого ведется по нацпроекту «Демография» и госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». Главная особенность такой площадки — благодаря доступу в интернет любители спорта смогут сканировать QR-коды, расположенные возле тренажеров и получать полезную информацию относительно правильной работы с тренажерами и достижения наилучшего эффекта от упражнений.