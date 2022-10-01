«Чебоксарские ястребы»: без финала, но с наградами

После победной поступи на групповом этапе кубка С.Н. Тараканова «Чебоксарские ястребы» приняли участие в «Финале четырех» турнира. Решающие матчи за выход в 1/16 кубка России по баскетболу подопечные Диана Шалева провели в Челябинске.

Как уже сообщалось, столичная команда без видимых трудностей выиграла три матча из трех на групповом этапе кубка С.Н. Тараканова в республике Татарстан, и после этих встреч баскетбольное сообщество Чувашии с нетерпением ожидало, кто же станет соперником «ястребов» по «Финалу четырех»? Волею жребия это оказался коллектив «Челбаскет», который тренирует бывший наставник «ястребов» Алексей Миронов, а в роли «первых скрипок» и лидеров команды выступают Павел Кольцов, Павел Новиков и Сергей Жульков, игравшие в прошлом году за наш клуб.

Времени на подготовку к конкретному сопернику у подопечных Диана Шалева практически не оставалось — баскетболисты должны были показать, что предсезонная подготовка в целом проходила в правильном русле. Подливало масло в огонь то, что организаторы кубка С.Н. Тараканова хозяином «Финала четырех» выбрали Челябинск — родные стены и кольца могли помочь «Челбаскету» в битве с нашей командой.

После стартового свистка арбитров практически всю первую четверть шла упорная борьба. «Ястребы» старались далеко не отпускать соперника, но, к сожалению, подопечные Диана Шалева, по боксерской терминологии, не смогли долго выдерживать обмен ударами. Первый нокдаун произошел во второй десятиминутке — чебоксарцы проиграли отрезок со счетом 11:32. Не летели дальние броски, команда очень сильно проигрывала в статистике по подборам — нужно было что-то делать.

После перерыва хозяева площадки немного ослабили хватку, и «ястребы» стали возвращаться в игру, забрезжила надежда на успех. Но все тщетно… Окончательный нокаут произошел в заключительной четверти, которую чебоксарцы проиграли с разницей «-16»… В итоге «Челбаскет» выиграл встречу со счетом 93:55. Подо-печным Диана Шалева не удалось завоевать путевку в плей-офф кубка России по баскетболу, но оставалась возможность реабилитироваться за чувствительное поражение в матче за третье место против магнитогорского «Металлурга».

В дебюте игры команда из Челябинской области на короткий промежуток времени завладела инициативой, но чебоксарцы быстро пришли в себя — эффектные блокшоты, отличные комбинации в нападении, налаженная игра на подборах и умное чтение игры. «Ястребам» удалось «перевернуть игру с ног на голову». Но даже несмотря на это, к началу заключительной четверти матча исход оставался неясен. Лишь своевременная серия из нескольких дальних попаданий баскетболиста «ястребов» Даниила Глазова расставила все по своим местам. «Чебоксарские ястребы» выиграли матч со счетом 85:70 и завоевали бронзовые награды турнира.