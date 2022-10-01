«Чебоксарские ястребы»: без финала, но с наградами

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Новичок «ястребов» Ярослав Пислегин оказывал серьезное давление на бывшего игрока чебоксарской команды Павла Кольцова. Фото ВКонтакте

После победной поступи на групповом этапе кубка С.Н. Тараканова «Чебоксарские ястребы» приняли участие в «Финале четырех» турнира. Решающие матчи за выход в 1/16 кубка России по баскетболу подопечные Диана Шалева провели в Челябинске.
Как уже сообщалось, столичная команда без видимых трудностей выиграла три матча из трех на групповом этапе кубка С.Н. Тараканова в республике Татарстан, и после этих встреч баскетбольное сообщество Чувашии с нетерпением ожидало, кто же станет соперником «ястребов» по «Финалу четырех»? Волею жребия это оказался коллектив «Челбаскет», который тренирует бывший наставник «ястребов» Алексей Миронов, а в роли «первых скрипок» и лидеров команды выступают Павел Кольцов, Павел Новиков и Сергей Жульков, игравшие в прошлом году за наш клуб.
Времени на подготовку к конкретному сопернику у подопечных Диана Шалева практически не оставалось — баскетболисты должны были показать, что предсезонная подготовка в целом проходила в правильном русле. Подливало масло в огонь то, что организаторы кубка С.Н. Тараканова хозяином «Финала четырех» выбрали Челябинск — родные стены и кольца могли помочь «Челбаскету» в битве с нашей командой.
После стартового свистка арбитров практически всю первую четверть шла упорная борьба. «Ястребы» старались далеко не отпускать соперника, но, к сожалению, подопечные Диана Шалева, по боксерской терминологии, не смогли долго выдерживать обмен ударами. Первый нокдаун произошел во второй десятиминутке — чебоксарцы проиграли отрезок со счетом 11:32. Не летели дальние броски, команда очень сильно проигрывала в статистике по подборам — нужно было что-то делать.
После перерыва хозяева площадки немного ослабили хватку, и «ястребы» стали возвращаться в игру, забрезжила надежда на успех. Но все тщетно… Окончательный нокаут произошел в заключительной четверти, которую чебоксарцы проиграли с разницей «-16»… В итоге «Челбаскет» выиграл встречу со счетом 93:55. Подо-печным Диана Шалева не удалось завоевать путевку в плей-офф кубка России по баскетболу, но оставалась возможность реабилитироваться за чувствительное поражение в матче за третье место против магнитогорского «Металлурга».
В дебюте игры команда из Челябинской области на короткий промежуток времени завладела инициативой, но чебоксарцы быстро пришли в себя — эффектные блокшоты, отличные комбинации в нападении, налаженная игра на подборах и умное чтение игры. «Ястребам» удалось «перевернуть игру с ног на голову». Но даже несмотря на это, к началу заключительной четверти матча исход оставался неясен. Лишь своевременная серия из нескольких дальних попаданий баскетболиста «ястребов» Даниила Глазова расставила все по своим местам. «Чебоксарские ястребы» выиграли матч со счетом 85:70 и завоевали бронзовые награды турнира.

Опубликовано: 4 октября 2022 г.


Читайте также:

Сергей ХУДАЕВ: Детский баскетбол Чувашия развивает самостоятельно
"Чебоксарские ястребы" успешно выступили в Челябинской области
«Ястребы» сыграли с переменным успехом
"Чебоксарские ястребы" одолели тобольский "Нефтехимик" с уверенным счетом
«Чебоксарские ястребы» в родных стенах принимали команду «Русичи» из Курска
«Ястребы» проявили заботу о ветеранах спорта
Баскетбольная команда ЧГУ в трудной борьбе одержала верх над новосибирским "Динамо-2"
«Ястребы» продолжают побеждать

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.