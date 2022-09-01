Отсидеться не получится: депутатов призвали сразу включиться в работу

Совсем недавно в республике подвели итоги выборов в местные органы власти — 385 человек стали депутатами муниципальных округов. А уже 28 сентября Глава республики встретился с вновь избранными депутатами. Сам факт того, что Олег Николаев собрал их вместе, делает встречу в таком формате уникальной, не только в республике, но, может, и в России. По крайней мере, в этом сходятся авторитетные эксперты.

Во многом это связано с проходящей муниципальной реформой — Чувашия одной из первых завершила преобразование муниципальных районов в муниципальные округа. И то, что разговор на встрече не ограничится только напутственными словами, Глава республики дал понять уже с первых минут. Он напомнил народным избранникам, что их работа в новом статусе уже началась и она должна, в итоге, привести к общему знаменателю.

Одно из направлений депутатской работы — активное взаимодействие в формате так называемого «расширенного правительства», максимальное вовлечение всех заинтересованных сторон, в том числе и активных граждан в процесс выработки решений, их претворения в жизнь. Депутаты муниципального округа должны быть активными участниками конкретных проектов на своей территории. Отсидеться в кресле не получится! «Наша с вами задача — всецело претворить в жизнь все имеющиеся возможности, которые раскрываются в большинстве своем благодаря принятым за последние годы Президентом страны решениям», — подчеркнул руководитель региона.

Важной составляющей такой работы Олег Николаев считает программу инициативного бюджетирования. Она активно набирает обороты — в этом году в рамках программы уже реализовано 905 проектов. Кроме того, в ходе внесения изменений в бюджет будет поддержано еще более 300 проектов, инициированных жителями республики. Или, например, территориальные органы самоуправления. В работе ТОСов Глава республики тоже видит хорошие возможности для успешной реализации задач развития территорий. По его словам, совмещая синергию инициативного бюджетирования и самоорганизацию через ТОСы, можно добиться отличных результатов в развитии каждого города или района.

Поднял Глава республики и тему общественного контроля за ходом реализации мероприятий в рамках нацпроектов и госпрограмм. «Благодаря ему мы как можно раньше будем выявлять нарушения, примеры безответственного отношения, привлекать к ответственности должностных лиц, нерадивых подрядчиков. При этом мы должны выявлять конкретного виновника, а не голословно обвинять, не разобравшись», — заявил, в частности, Олег Николаев.

Еще один момент, на который обратил внимание депутатов руководитель региона — взаимодействие через партийные площадки. Зачастую парламентские партии запускают свои проекты, которые дополняют и развивают государственные программы и национальные проекты. По мнению Олега Николаева, общие действия и в этом, и в других направлениях должны быть направлены на то, чтобы в полной мере, в кратчайшие сроки обеспечивать качественные изменения условий жизни каждого жителя республики.

МЕЖДУ ТЕМ

Первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков также поприветствовал избранных депутатов муниципальных округов. «Я вам всем желаю результативной и конструктивной работы у вас на местах. Мы живем в одной республике и надо делать одно общее дело», — отметил он. Руководитель финансового ведомства также рассказал об основных положениях бюджетного законодательства в сфере межбюджетных отношений и местных бюджетов, и тем самым настроил народных избранников на рабочий лад.