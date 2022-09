В джазе не только девушки

Публику нужно воспитывать на качественном материале

Как на самом деле звали Дюка Эллингтона и кто исполнил песню «I Wanna Be Loved by You» задолго до Мэрилин Монро? Сколько премий получил хит Стиви Уандера «I Just Called to Say I Love You» и каким недугом, не помешавшим ему стать великим, с рождения страдал музыкант? Об этом и многом другом чебоксарцам рассказали в Чувашской государственной филармонии 22 сентября.

Руководитель концертно-духового оркестра, «золотой саксофон Чувашии» Владимир Петров всегда стремится к тому, чтобы на его концертах зрители не только слушали хорошую музыку, но и узнавали что-то новое. А поскольку на этот раз он вышел на сцену не один (помимо оркестрантов компанию ему составила известная в республике певица Наталья Ильц), интересных историй и курьезных случаев из жизни джазовых музыкантов значительно прибавилось.

Программа не случайно называлась «Одно дыхание на двоих» — Владимира Петрова и Наталью Ильц связывает не только множество совместных выступлений (оказывается, они познакомились аж в 1990-е годы), в числе которых и ежегодный Фестиваль саксофона, но и желание нести в массы эстрадно-джазовую культуру. Впрочем, это не так-то просто — по-настоящему профессиональных инструменталистов и вокалистов в данной области можно по пальцам пересчитать. Поэтому вдобавок к активной исполнительской деятельности Наталья преподает вокал на факультете искусств Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Владимир же приглашает в Чебоксары джазменов со всей России (благо его обширные творческие связи это позволяют), ведь публику тоже нужно воспитывать, и желательно на качественном материале.

В частности, 7 октября во Дворце культуры университета сыграет квартет первоклассного пианиста, организатора знаменитого фестиваля «Джазовая провинция» Леонида Винцкевича. Хотя он базируется в Курске, о нем знают не только в стране, но и за рубежом как об одном из самых топовых российских коллективов, синтезирующем в своем творчестве элементы европейской импровизационной музыки, американского фри-джаза и фолка.

Как вы думаете, в чем секрет полноценного джазового вечера? Упругий бит, яркость гармонического плана, виртуозная импровизация — безусловно, но не только. Большую роль играет еще и сама атмосфера, недаром в отличие от концертов академической музыки подобные встречи нередко проходят не в филармонических залах, а в кафе или клубах, где можно отойти от официоза и расслабиться за столиком, поймав волну отличного настроения и пригласив первую понравившуюся незнакомку потанцевать свинг.

Столь неформально, драйвово и вместе с тем необычайно уютно, точно в кругу близких друзей, было и сегодня, так что хотелось расслабленно откинуться на спинку кресла и щелкать пальцами в такт.

Тут еще и медная духовая братия (трубы, тромбоны, туба и, конечно же, саксофоны) поддавала жару — кроме того, что очень часто солировал сам Владимир Петров, благодаря чему звучание обретало блеск и буквально отливало золотом, а от пульсации ударных зашкаливал пульс, по-особому пикантную нотку добавляли флейта, синтезатор и бас-гитара.

Стоило только Наталье Ильц взять в руки микрофон, как мы сразу ощутили себя в фильме «В джазе только девушки». Эффектная блондинка, ослепляющая зрителей сиянием голливудской улыбки, осыпающая сцену воздушными поцелуями и со скоростью света меняющая наряды один краше другого, она словно сошла с обложки глянцевого журнала. Но главное — голос, переливающийся всеми цветами тембровой палитры и прельщающий удачным сочетанием глубоких грудных низов и сочных звонких верхов, так что диапазонный размах кажется бесконечным.

Кокетливо, на полуулыбке, как будто все эти вибрации, фальцет и глиссандо не составляют никакого труда, были исполнены ею композиции «Love» и «Just friends». Когда же в лирической балладе «Ты скажи» на музыку Владимира Преснякова к Наталье Ильц присоединился Федор Казанов, сомнений не осталось — мы действительно можем гордиться талантливыми земляками в эстрадно-джазовой сфере. Будучи родом из Чебоксар, он окончил Московскую академию музыки имени Гнесиных и заметно преуспел на столичной сцене, став лауреатом конкурсов «Золотой микрофон», «Отчий дом» и «Золотой шлягер».