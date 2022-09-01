В помощь мобилизованным — горячая линия, сайт и чат-бот

С 22 сентября в стране начала работать горячая линия, на которую можно обратиться с вопросами о частичной мобилизации. За четыре дня немало звонков на единый номер 122 поступило от жителей Чувашии.

«В большинстве случаев граждан, позвонивших на горячую линию, интересуют условия мобилизации, ограничения по выездам за пределы региона и страны, социальные гарантии для мобилизованных, а также вопросы, связанные с имеющимися у мобилизованных финансовыми обязательствами, в том числе кредитными, — написал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. — Операторы горячей линии работают в круглосуточном режиме. Помимо горячей линии в Чувашии действует ресурс help21.ru, где на сегодняшний день собраны ответы более чем на 90 самых часто задаваемых в регионе вопросов о частичной мобилизации. Получить ответ на вопрос в считанные секунды также поможет чат-бот: @chuvash122_bot».

Через телеграм-канал Олег Николаев также поблагодарил тех, кто делает осознанный выбор и добровольно обращается в пункты призыва. «Не сомневаюсь в мужестве наших земляков!» — написал он.