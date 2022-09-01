Очередная партия вакцины поступила в Чувашию

Пять тысяч доз комбинированной векторной вакцины «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции приняла на этой неделе аптечная база «Фармация». В настоящее время организована работа по распределению и доставке препарата в медицинские организации региона. В Минздраве Чувашии отмечают, что для охвата вакцинацией взрослого населения новые партии вакцины поступают регулярно. И напоминают, что с актуальными графиками работы мобильных пунктов вакцинации можно ознакомиться на сайтах медицинских организаций. Сделать прививку можно и в поликлиниках городов и районных центров Чувашии.