Как определяется победитель в шахбоксе?

В шахбоксе можно победить досрочно

Прочитал недавно вашу публикацию о том, как в Чебоксарах прошел Гран-при по шахбоксу. В целом все интересно. Но не могли бы вы детализировать, по какому все же принципу определяется победитель поединка?

Константин Петров, Чебоксары

Традиционно поединок в шахбоксе состоит из 11 раундов, но их число можно и сократить до другого нечетного количества. В нечетных раундах соперники играют в шахматы, в четных — проводят боксерский поединок. Традиционно на каждый раунд отводится по 4 минуты. При этом на обдумывание хода в шахматах отводится лимит по времени.

Досрочную победу спортсмену могут присудить, если он поставил мат сопернику за шахматной доской или отправил его в нокаут в боксерском противостоянии. Досрочно можно выиграть и не прилагая дополнительных усилий: если соперник получил два предупреждения за то, что слишком долго не делал ход, то его дисквалифицируют. То же самое и в боксе, но уже за запрещенные удары или намеренное затягивание времени.

Если в шахматах победитель не выявлен, судьи подсчитывают очки за результативные удары в боксе. Если количество очков равное, преимущество дается тому, кто ходил черными фигурами.