От «Аниша» до Гражданской: как выполняется дорожный нацпроект

Как в республике идет реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» — об этом шла речь на прямой линии ВКонтакте министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова.

География участников общения и тематический диапазон вопросов были достаточно обширными. Жители республики каждодневно курсируют по внутриреспубликанским и местным магистралям. Где-то они в надлежащем состоянии, но довольно часто водители недобрым словом поминают дорожников за рытвины и ухабы. В разгаре летний ремонтный сезон, и участникам линии очень хотелось, чтобы их проблемные дороги до осенней распутицы были приведены в порядок.

Первый участник спросил, «когда начнут латать ямы на дороге Канаш — Ибреси, которая с каждым днем становится все хуже, машину жалко». Министр с ходу уточнил, что речь об известной дороге «Аниш». Да, магистраль не в лучшем сстоянии, признал он, и дело тут не столько в дорожниках, которые, мол, плохо следят за дорогой… Со станции Канаш ежемесячно большегрузные машины вывозят по этой дороге до миллиона тонн щебня, цемента, металла, что, естественно, сказывается на ее состоянии. На сегодня магистраль частично приведена в порядок. Текущая задача дорожников — поддержание участка в безаварийном состоянии, сказал Осипов. На ибресинском направлении нынче запланирован ямочный ремонт порядка 30 тыс. кв. метров.

В том же Ибресинском районе, по словам другого участника, в ужасном состоянии дорога Сирекли — Андрюшево. Но ямы здесь «кто-то додумался закрыть даже не щебнем, а глиной, которая после проезда первой же машины расползлась». Это, конечно, непорядок, констатировал министр, и он даст указание на данный счет. Так быть не должно — надо засыпать участок щебнем.

Вообще ибресинское направление фигурировало в ходе общения часто. Далее речь зашла об участке дороги Шыгырдан — Ибреси, связывающей Батыревский район с Ибресинским. Дорога здесь тоже в плохом состоянии, сказал участник линии, оговорившись, что он из другого региона, но часто ездит в родную деревню. «Если каждый день ездить тут — можно оставить машину без подвески».

Данный участок, находящийся на дороге Калинино — Батырево — Яльчики, «с историей», он не ремонтировался чуть ли не с 1980-х годов, напомнил Владимир Осипов. Но здесь уже приступили к капитальному ремонту, в этом году намечено отремонтировать около 7 километров.

Один из участников попросил обратить внимание на состояние дорог в Канаше. «Такое ощущение, что про этот город власти совсем забыли», — огорчается он. Не забыли, заверил министр, с главой горадминистрации министр практически каждый день общается на дорожную тему. Выделены дополнительные средства на ремонт уличной сети.

Немало было вопросов от жителей столицы. От кого должно направляться обращение на ремонт участков в черте города и кто должен готовить проектно-сметную документацию, спросил один чебоксарец. ПСД должна поступить от заказчика, то есть муниципалитета, ответил министр. Но прежде надо определить вид ремонта — капитальный, текущий или вообще строительство. То есть провести диагностику. Лишь после этого заявка направляется дальше, в Минтранс. Соответственно он будет планировать необходимые субсидии.

Поступали также вопросы на «околодорожные» темы. В прошлом году Минтранс заказал разработку программы комплексного развития пассажирских перевозок, по которой общественный транспорт Чебоксарской агломерации должны ожидать радикальные изменения. В какой стадии находится данный документ, поинтересовался один из участников. Он будет принят в ближайшее время, сказал министр. В начале августа ожидается его презентация. Только не следует рассчитывать, что сразу после этого наступят ожидаемые изменения в лучшую сторону в плане пассажирских перевозок, предупредил он. Для этого требуются солидные капитальные вложения.

А куда обратиться на предмет искусственной неровности «лежачего полицейского» — был и такой вопрос. К балансодержателю дороги, ответил министр. Это муниципалитет либо Чуваш-упрдор.

Как и ожидалось, прозвучал вопрос, когда же, наконец, закончится реконструкция улицы Гражданской в Чебоксарах. По контракту это должно произойти до конца декабря этого года. Но, как уже не раз сообщалось, есть сильное отставание от графика. Сейчас в ежедневном, практически ручном режиме контролируется ход работ с целью максимального ускорения. Но подрядчик — ПАО «Дорисс», по словам министра, «подчас вяло реагирует на требования заказчика и министерства». Тем не менее Осипов заверил, что «проезжаемость по улице до конца года будет обеспечена».