Они прославили Чувашию. Республика в событиях и лицах. 26 июля — 1 августа

26 июля

1939 — в д. Именево Батыревского района родилась Ева Николаевна Лисина, прозаик, переводчик, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, лауреат премии им. В. Митты.

Автор сказок, рассказов, повестей и пьес на чувашском и русском языках. Занималась переводом Библии на чувашский язык, была основным переводчиком и выпускающим редактором. Преподавала литературу в чувашской студии Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина в Москве. Значительное место в творчестве занимают произведения для детей. Победитель республиканского конкурса «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года». Сборники ее произведений вышли в Швеции и Японии.

1940 — Указом Президиума Верховного Совета РСФСР включены в черту г. Чебоксары пригородные селения: Геронтьевская слобода, Кнутиха, Набережная, Усадки, Чапаево (быв. Будайка).

1943 — колхозники из Порецкого района Мария Филипповна и Илья Андреевич Ширмановы вручили сыну-танкисту Андрею танк Т-34, построенный на свои сбережения.

При вручении грозной машины с надписью «Подарок сыну» присутствовали командир танка Константин Барский, механик-водитель Дмитрий Грицко, командир орудия Андрей Ширманов, радист Ковалев. Танкисты поклялись драться храбро, не щадя своей жизни. Они с честью оправдали слова своей клятвы. Наш отважный земляк и его товарищи геройски погибли при выполнении боевого задания в 1944 году.

1946 — за разработку легкой авиапушки Государственная премия СССР присуждена уроженцу Ядрина, военному конструктору Михаилу Павловичу Бундину. В 1943 году он был удостоен такой же премии за участие в разработке 33-мм авиапушки для истребителей. До войны показывал высокие результаты в спорте, был рекордсменом СССР по прыжкам в длину. В послевоенные годы инженер-полковник М. Бундин трудился в научно-исследовательском институте, в конструкторском бюро.

27 июля

1871 — в с. Тазнеево Ардатовского уезда Симбирской губернии (ны­не Атяшевского района Республики Мордовия) родился Семен Федорович Иванов, один из первых профессиональных музыкантов Чувашии, заслуженный учитель школы ЧАССР. Был певцом и регентом церковных хоров в Симбирске и Казани. С 1898 года жил и работал в г. Чебоксары. Принял участие в организации Чебоксарской музыкальной школы, был ее заведующим, в 1920-1935 годах преподавал здесь хоровое пение и сольфеджио.

1929 — на базе Чебоксарской музыкальной школы открыт Чувашский музыкальный техникум. В 1930-1936 годах — Чувашский музыкально-театральный техникум. В числе первых педагогов — чувашские композиторы Ф.П. Павлов, С.М. Максимов, В.П. Воробьев, Г.Г. Лисков, приглашенные из Москвы В.М. Кривоносов, И.В. Люблин, С.И. Габер, приезжие музыканты-педагоги А.М. Ростиславин, Л.Э. Остен-Сакен, А.Д. Тимкин. С 1944 года — Чебоксарское музыкальное училище, с 2009 года — музыкальное училище (техникум). В 1954 году присвоено имя композитора Ф.П. Павлова.

1945 — в Чебоксары прибыл из Берлина первый эшелон с демобилизованными воинами Красной Армии.

28 июля

1917 — в д. Таганы Цивильского уезда (ныне Цивильского района) родилась Серафима Мироновна Ефимова, первый диктор высокой категории в Чувашской Республике, почетный радист СССР. В 1938-1973 годах работала диктором Чувашского радио. Участница Великой Отечественной войны, награждена орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями.

1934 — в целях подготовки специалистов-графиков из чувашей по постановлению Совнаркома ЧАССР создана Алатырская художественно-граверная школа. В 1936 году школа стала художественно-граверным техникумом, затем была преобразована в Алатырское художественное училище. Многие выпускники — Н.В. Овчинников, В.И. Куделькин, П.В. Сизов, Р.М. Ермолаева, Е.И. Иванов, П.С. Кулагин, П.Н. Чичканов, П.М. Меркурьев — впоследствии стали известными мастерами искусства и художниками-педагогами. В 1940 году переведено в г. Чебоксары и на его базе создано художественное училище.

1966 — уроженке д. Бишево Козловского района, аппаратчице Чебоксарского завода резинотехнических изделий (ныне — производственное объединение им. В.И. Чапаева) Лидии Якимовне Дорофеевой присвоено звание Героя Социалистического Труда.

1994 — решением собрания 21 предприятия-учредителя образована Торгово-промышленная палата Чувашской Республики. Члены палаты — около 500 предприятий и организаций различных отраслей экономики народного хозяйства — представляют более 80 процентов научно-технического и производственного потенциала Чувашской Республики.

2010 — по представлению Президента России Д.А. Медведева на сессии Госсовета Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев наделен полномочиями Президента Чувашской Республики, 29 августа 2010 года вступил в исполнение должности. С 1 января 2012 года должность Президента упразднена, введена должность Главы Чувашской Республики.

2012 — Президент России В.В. Путин подписал Указ о праздновании в 2019 году 550-летия основания Чебоксар и в 2020 году — 100-летия образования Чувашской автономной области.

29 июля

1926 — в д. Мачамуши Ядринского уезда (ныне Вурнарского района) родился Илья Павлович Прокопьев, общественно-политический и государственный деятель, почетный гражданин города Чебоксары. Внес большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие Чувашии. В 1974-1988 годах был первым секретарем Чувашского обкома КПСС. Избирался членом ЦК КПСС трех созывов, депутатом Верховного Совета СССР четырех созывов, Верховного Совета Чувашской АССР шести созывов. Награжден орденами Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени (трижды), Отечественной войны I степени, «Знак Почета», «За заслуги перед Чувашской Республикой», медалями. Его именем названа одна из улиц в г. Чебоксары.

1938 — на I сессии Верховного Совета Чувашской АССР был сформирован постоянно действующий орган высшей государственной власти республики — Президиум ВС ЧАССР. Он играл огромную роль в политическом устройстве Чувашии, решал вопросы от издания указов до переименования селений на территории республики. В 1938–1994 годах его председателями были З.А. Андреева (1938–1955), Д.Я. Митьков (1955–1957), Т.А. Ахазов (1957–1967), С.М. Ис­люков (1968–1985), А.П. Петров (1985–1988), А.М. Леонтьев (1988–1991), Э.А. Кубарев (1991–1994). Верховный Совет и его органы ликвидированы в 1994 году в связи с переходом к новой структуре государственной власти — учреждением поста Президента Чувашии и избранием нового законодательного органа — Государственного Совета Чувашской Республики.

1944 — взвод роты противотанковых ружей под командованием уроженца д. Асаново Комсомольского района лейтенанта Федора Николаевича Чернова под ураганным огнем противника одним из первых форсировал реку Вислу. Подразделение в течение трех суток отбивало контратаки врага. Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 года. Его именем названы улицы в д. Нюргечи Комсомольского района и в г. Шумерле.

1994 — открыт магистральный автомобильный мостовой переход по сооружениям Чебоксарской ГЭС, связавший Чувашию с Марий Эл.

1996 — на XXVI Олимпийских играх в Атланте уроженка д. Акшики Мариинско-Посадского района, мастер спорта СССР, чемпионка Европы и мира Елена Николаевна Николаева стала чемпионкой по спортивной ходьбе на 10 км. Ее именем названа Октябрьская ДЮСШ Мариинско-Посадского района, ей присвоено звание «Почетный гражданин г. Чебоксары».

1998 — в Чебоксарах чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики господин Юбер Колен де Вердьер вручил награду Франции «Командор Ордена искусств и литературы» народному поэту Чувашии Геннадию Айги.

30 июля

1898 — в д. Синерь Ядринского уезда (ныне Аликовского района) родился Николай Яковлевич Золотов (Ют), писатель, литературный критик. Окончил Симбирскую чувашскую учительскую школу, Коммунистический университет народов Востока. Был первым редактором журналов «Сунтал» (Наковальня) и «Капк?н» (Капкан), газеты «Канаш». Возглавлял Союз чувашских писателей и журналистов «Канаш». Репрессирован в 1937 году, реабилитирован в 1956 году.

1981 — в Москве на сцене нового здания МХАТа начались гастроли Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова.

31 июля

1978 — с целью подготовки специалистов среднего звена для строившегося завода промышленных тракторов основан Чебоксарский машиностроительный техникум. В 2006 году к техникуму присоединено Чебоксарское профтехучилище № 38. В 2019 году вошел в состав Чебоксарского электромеханического колледжа.

1981 — в старом здании школы села Ходары Шумерлинского района, которое было построено в 1870-е годы благодаря директору народных училищ Симбирской губернии Илье Николаевичу Ульянову, открылся музей-мемориал просветителя народов Поволжья. В торжественной обстановке также состоялось открытие бронзового бюста выдающегося педагога, именем которого названа Ходарская средняя школа.

1997 — заслуженный мастер спорта России по парашютному спорту чебоксарец Василий Васильевич Коротков в составе команды России завоевал титул чемпиона мира по парашютно-групповой акробатике. За упражнение «Прыжок 300» занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Дважды чемпион Европы, трехкратный чемпион мира В. Коротков совершил более 9000 прыжков с парашютом.

1 августа

1882 — в с. Чувашское Черепаново Буинского уезда (ныне Тетюшского района Республики Татарстан) родился Иван Васильевич Васильев, первый чувашский профессиональный певец (баритон), заслуженный учитель Чувашской АССР. Обучался пению в Пермском музыкальном училище, Московском музыкально-педагогическом институте. Работал в передвижных оперных коллективах, выступал в камерных концертах в городах Поволжья. С 1925 года работал директором Чувашского государственного театра, солистом хора Чувашского радиокомитета. Пропагандировал вокальные произведения чувашских композиторов в концертах Государственного хора и радио, преподавал в Чебоксарском музыкальном училище. Исполнил главную роль в постановке первой чувашской музыкальной комедии «Хавасл?х» (Радость) В. Кривоносова.

1922 — назначен первый прокурор Чувашской автономной области. Им стал уроженец д. Чиршкасы Чебоксарского уезда (ныне Чебоксарского района) Александр Петрович Лбов, активист революционного движения, председатель Чувашской секции при Казанском губкоме ВКП(б). 1 августа считается днем рождения прокуратуры Чувашской Республики.

1928 — в д. Верхняя Типсирма Красноармейского района родился Николай Григорьевич Григорьев, ученый-физик, лауреат Ленинской премии. После окончания Казанского университета работал научным сотрудником военных НИИ, был инструктором отдела обороны ЦК КПСС. За выдающиеся достижения в области радиофизики в 1960 году удостоен Ленинской премии. Награжден орденом «Знак Почета».

1933 — в д. Сюндюково Мариинско-Посадского района родился Иннокентий Николаевич Героев, летчик 1-го класса, первым из Чувашии удостоен звания «Заслуженный пилот СССР». Окончил Сасовское летное училище гражданской авиации, Академию гражданской авиации. Освоил более десяти типов самолетов, возглавлял летный отряд самолетов Ту-154 в аэропорту Шереметьево. Был первооткрывателем воздушных трасс аэрофлота «Москва — Сайгон (Хо Ши Мин)», «Москва — Монрови» (Либерия). Первым начал выполнять полеты на пассажирском Ту-154 в стратосфере, что раньше удавалось делать только на боевых самолетах.

1960 — в с. Балдаево Ядринского района родился Борис Борисович Чиндыков, прозаик, драматург, переводчик, лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства, премии им. М.Д. Трубиной. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Автор рассказов, повестей, пьес, стихотворных произведений, литературно-критических статей, либретто рок-оперы «Нарспи». На его стихи сложены песни, пьесы поставлены в театрах Чувашии.

1992 — уроженка д. Изедеркино Моргаушского района, заслуженный мастер cпорта СССР по легкой атлетике Валентина Михайловна Егорова стала чемпионкой XXV летних Олимпийских игр в Барселоне на марафонской дистанции среди женщин.