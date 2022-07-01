За минувшие выходные в Чувашии зафиксировано пять пожаров

Так, в субботу утром огонь повредил частный бревенчатый дом в поселке Киря Алатырского района. Сгорели внутренняя отделка и часть кровли строения. Никто не пострадал.

А в Чебоксарах днем произошел пожар в общежитии на проспекте 9-й Пятилетки. Там пламя вспыхнуло на общем балконе четвертого этажа из-за неосторожного курения. Хорошо, что жильцам удалось справиться с огнем самостоятельно.

Вечером этого же дня в поселке Сосновка в Заволжье спасатели ликвидировали возгорание автомобиля УАЗ-452. Уже в ночь на воскресенье пожар бушевал в деревне Ураево-Магазь Чебоксарского района. Здесь пламя уничтожило жилой дом с хозяйственными постройками.

В воскресенье огнем занялось подворье жительницы деревни Черепаново Красночетайского района. К счастью, пожар удалось быстро локализовать. Пламя повредило лишь часть летнего дома.

Стоит отметить, что с начала года в Чувашии зарегистрированы 854 пожара. Огонь унес жизни 39 человек, еще 47 — травмированы. Спасено 108 человек.