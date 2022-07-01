Помощник промышленников повысил рейтинг

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По итогам 2021 года Фонд развития промышленности Чувашии улучшил свои позиции в общем рейтинге в сравнении с предыдущим годом, переместившись с 53 на 32-ю строчку. Такие данные приводит Фонд развития промышленности России.
Рейтинг включает в себя четыре блока оценки работы региональных ФРП — работу с заявителями, финансирование проектов, мониторинг и сопровождение проектов, а также информационное наполнение сайта и навигатора мер поддержки. По последнему показателю ФРП Чувашии получил максимальный балл.
В минувшем году фонд направил на поддержку пяти предприятий региона 84,5 млн рублей. Финансирование получили такие известные компании, как ООО «Яхтинг», ООО «Швейная фабрика Пике». Направлены также средства на модернизацию и расширение производства дверей, перевооружение и расширение производства технологической оснастки. В рамках реализации профинансированных проектов будет создано свыше 100 рабочих мест.

Опубликовано: 20 июля 2022 г.


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