Помощник промышленников повысил рейтинг

По итогам 2021 года Фонд развития промышленности Чувашии улучшил свои позиции в общем рейтинге в сравнении с предыдущим годом, переместившись с 53 на 32-ю строчку. Такие данные приводит Фонд развития промышленности России.

Рейтинг включает в себя четыре блока оценки работы региональных ФРП — работу с заявителями, финансирование проектов, мониторинг и сопровождение проектов, а также информационное наполнение сайта и навигатора мер поддержки. По последнему показателю ФРП Чувашии получил максимальный балл.

В минувшем году фонд направил на поддержку пяти предприятий региона 84,5 млн рублей. Финансирование получили такие известные компании, как ООО «Яхтинг», ООО «Швейная фабрика Пике». Направлены также средства на модернизацию и расширение производства дверей, перевооружение и расширение производства технологической оснастки. В рамках реализации профинансированных проектов будет создано свыше 100 рабочих мест.