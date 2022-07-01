Во избежание подозрения в краже полиция советует сразу сообщать о находках

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Выходя из машины, супруга обронила портмоне, а пропажу обнаружила только на кассе торгового центра — с таким заявлением пришел на прошлой неделе в отдел МВД России по городу Новочебоксарску муж растеряши.

После просмотра камер видеонаблюдения на официальном сайте МВД по Чувашии была размещена ориентировка об установлении личности молодого человека, подобравшего чужой кошелек. Увидев эти ориентировки в интернете, их «герой» принес кошелек в полицию. По его словам, он хотел сразу вернуть находку, но не знал, как связаться с ее владельцем.

Дабы избежать подозрений в краже, МВД по Чувашии рекомендует гражданам, нашедшим чужие вещи, сразу же обращаться в полицию. Сообщить о находке можно и по телефону дежурной части.

Опубликовано: 20 июля 2022 г.


Читайте также:

Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
Организаторы подпольных казино в Чебоксарах предстанут перед судом
Чувашские полицейские выявили межрегиональную группу кибермошенников
Главный инспектор МВД России проведет в Чувашии прием граждан
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
"Берданку" и "Стечкина" обнаружили оперативники в "подпольном" арсенале охотника
Василий Дмитриев — фронтовик, учитель, человек
Полиция Новочебоксарска устанавливает владельцев похищенного имущества

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.