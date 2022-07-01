Во избежание подозрения в краже полиция советует сразу сообщать о находках

Выходя из машины, супруга обронила портмоне, а пропажу обнаружила только на кассе торгового центра — с таким заявлением пришел на прошлой неделе в отдел МВД России по городу Новочебоксарску муж растеряши.

После просмотра камер видеонаблюдения на официальном сайте МВД по Чувашии была размещена ориентировка об установлении личности молодого человека, подобравшего чужой кошелек. Увидев эти ориентировки в интернете, их «герой» принес кошелек в полицию. По его словам, он хотел сразу вернуть находку, но не знал, как связаться с ее владельцем.

Дабы избежать подозрений в краже, МВД по Чувашии рекомендует гражданам, нашедшим чужие вещи, сразу же обращаться в полицию. Сообщить о находке можно и по телефону дежурной части.