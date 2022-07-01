Школьники Чувашии могут вступить в общероссийское движение детей и молодежи

14 июля Президент России Владимир Путин подписал закон о создании Всероссийского движения детей и молодежи.

Новое движение поможет молодому поколению развить навыки и получить знания, которые могут пригодиться в будущей профессии. Также школьникам представится возможность реализовать свои научные, творческие и бизнес-проекты.

Участие в движении строго добровольное, и присоединиться к нему можно только по собственному желанию ребёнка. На сегодняшний день её участниками стали 3 млн детей. Ожидается, что детское движение объединит под своей эгидой более 18 миллионов.

В работе движения примут участие как государственные, так и общественные организации. Организаторы движения приложат максимум усилий, чтобы школьникам было интересно получать новые знания. В свою очередь, каждый участник движения определит для себя перспективы самореализации в будущем нашей страны.

«Работая с молодежью, вовлекая её в процесс управления, создавая комфортные условия для её самореализации, мы обеспечиваем успешное завтра нашей республики и страны, воспитываем настоящих граждан и патриотов России. Движение даст возможность более 140 тыс. детей и молодежи Чувашии найти себя, определить новый вектор своего развития», — прокомментировал Глава Чувашии Олег Николаев. «Я считаю, что новое движение детей и молодежи — прекрасная возможность возобновить добрые традиции воспитания успешного поколения, тем самым дать детям базовые навыки, с которыми им будет легче самореализоваться в жизни», — сказал Председатель общественной Молодежной палаты при Государственном Совете Чувашской Республики Станислав Трофимов.

Добавим, сегодня в Международном детском центре «Артек» состоится учредительное собрание движения детей и молодёжи, где участники встречи обсудят перспективы и утвердят устав организации.