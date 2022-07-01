Делегация Чувашии побывала с рабочим визитом в Республике Беларусь

В состав нашей рабочей группы вошли представители республиканского Минпромэнерго, ЧГУ имени И.Н. Ульянова, ОАО «ВНИИР», АО «ЭЛАРА» и ряда других предприятий. Гости из Чувашии побывали на двух крупнейших автозаводах — МАЗе и БЕЛАзе, на Минском тракторном заводе, в ГПО «Белэнерго», объединении «Белоруснефть». В рамках рабочих встреч, сообщают в Минпромэнерго, были обсуждены текущие и перспективные направления двустороннего сотрудничества, — в том числе по обмену технологиями беспилотного управления транспортом, модернизации заводских электросетей и взаимодействия в части переработки отходов.
Опубликовано: 19 июля 2022 г.
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