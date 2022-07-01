Студенты поборются за награды на дорожках «Олимпийского»

Сегодня в столице республики стартуют финальные соревнования VIII Всероссийской летней Универсиады по легкой атлетике. Участниками турнира станут студенты и аспиранты очной формы обучения различных образовательных учреждений, а также выпускники текущего года. По предварительным данным, в соревнованиях примут участие порядка 450 спортсменов из 36 субъектов страны — всего 41 команда, сообщили в Минспорта Чувашии. За нашу республику выступят коллективы ЧГПУ имени И.Я. Яковлева (20 спортсменов) и ЧГУ имени И.Н. Ульянова (15 спортсменов). За три дня атлеты поборются за медали в 35 видах программы.