«Чувашэнерго» продолжает фиксировать факты кражи проводов и электроэнергии

Самолет летел низко-низко…

Случаев посягательства на товарно-материальные ценности на объектах филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» в республике стало меньше. Тем не менее, говорить, что охота за цветметом как способ незаконного заработка изжита, еще рано. Вот и нынче с начала года в Чувашии зарегистрированы два преступления.

Место встречи изменить нельзя?

Воздушную линию 0,4 кВ на территории бывшего СХПК в Вурнарском районе энергетики не раз предлагали демонтировать — целее была бы. Но местное руководство просило не трогать — надеялось, что там появится какое-нибудь производство. Хотело как лучше, а получилось… Словом, неустановленные лица похитили 6 км алюминиевого провода — 600 кг цветного металла. Понятно, что такой груз не на собственном горбу унесли — тщательно готовились, привлекли транспорт… Идет следствие. Правда, надежды на поимку преступников у энергетиков мало.

Мало потому, что имеют горький опыт. В прошлом году в селе Шамкино Шемуршинского района в течение полутора месяцев было совершено два преступления — с двух участков ЛЭП умыкнули сотни метров провода. Местные органы внутренних дел виновников не установили. И злоумышленники пользуются такой безнаказанностью — не меняют место встречи: в этом году неустановленные лица срезали там еще более километра алюминиевого провода.

«Полиция возбудила третье по счету уголовное дело, а воз и ныне там — преступники все еще не выявлены», — комментирует начальник управления безопасности филиала энергокомпании Игорь Вотяков. Хотя, по его мнению, в сельскую глубинку люди за три девять земель ездить вряд ли будут, наверняка действуют одни и те же местные воришки, и, если иметь желание, их поимка для полиции сложностей не вызвала бы. В деревне ничего не скроешь — все всё видят и знают. «Степь — с глазами, лес — с ушами», — гласит чувашская поговорка. Но, похоже, не в случае с Шамкино. Полицией расследование уголовного дела снова приостановлено — в связи с отсутствием подозреваемых.

Стрелой в опору и винтом в провода

Постоянно пополняется список случаев, когда причиной повреждения ЛЭП становится беспечность граждан. В Цивильске при развороте автокран повредил опору электролинии 0,4 кВ, задев ее стрелой. В деревне Ягудары Чебоксарского района КамАЗ при движении задним ходом снес железобетонную опору. В районе Ишлей трактор зацепил и снес опору ВЛ-10 кВ. Во всех случаях виновники известны — ущерб энергокомпании придется возместить.

Продолжает прибавлять головной боли энергетикам техника, привлекаемая на строительство автомагистрали М-12. Случаи повреждения электролиний были зафиксированы в прошлом году, нынче их череда продолжилась. На этот раз — в Шумерлинском районе, около деревни Большие Алгаши. Видимо, не до конца опущенным после выгрузки инертных материалов кузовом грузовик зацепил электрический провод и водитель, не заметив, так и поехал дальше. Полиции виновника выявить не удалось.

А вот следующий случай точно из разряда «не может быть» — такого у нас в Чувашии еще не было. В Алатырском районе ЛЭП повредил… самолет. АН-2 прилетел в район для обработки полей ядохимикатами. «Летчик, похоже, сидел в телефоне» — было бы смешно, когда бы не было так грустно. Летел так низко, что, не задев верхний провод ВЛ-110 кВ, зацепил винтом и срезал нижний. Чудом, можно сказать, избежал беды — благополучно приземлился. Инцидент разбирала транспортная прокуратура, которая выяснила, что самолет исключен из реестра гражданских воздушных судов — был списан еще два года назад, но все еще летал. Не было разрешения на вылет, у пилота оказалось просроченное летное свидетельство. Словом, куча нарушений, которые потянули на возбуждение шести дел об административных правонарушениях. Штрафы солидные, и ущерб энергокомпании внушительный — на 254 тыс. рублей.

Нередки случаи повреждения ЛЭП при выполнении несанкционированных строительных и других работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи. Речь идет не просто о невнимательности, впору говорить о преступной безответственности. К примеру, в марте подобный случай произошел на ул. Филиппа Лукина в Чебоксарах. Компания «Тус» там строит новый микрорайон. Дома возводятся вплотную к ВЛ-110 кВ. Энергетики не раз предупреждали об опасности, разбиралась прокуратура, но строители продолжили работы. И в один из дней башенный кран при развороте грузовым крюком задел линию электропередачи. Останавливаясь, башня, видимо, качнулась — крюк коснулся провода второй раз…

Сработала автоматика — линия отключилась. В результате часть города на время осталась без электричества. В том числе «Водоканал», объект жизнеобеспечения — допрыгались, называется. К сожалению, в Чебоксарах это далеко не единичный пример безответственности, когда строители так бесцеремонно посягают на охранные зоны ЛЭП — без согласования с распределительной сетевой компанией выполняют работы под линиями электропередачи или в непосредственной близости от них.

Очень «умные» и совсем бесплатные

В текущем году сотрудниками филиала составлен 51 акт о бездоговорном и безучетном потреблении электроэнергии. По словам зам. начальника управления — начальника отдела балансов электроэнергии, мониторинга и анализа потерь филиала «Чувашэнерго» Алексея Саушина, общий объем выявленного незаконного потребления составил 500 тыс. кВт-часов электроэнергии — на 829 тыс. рублей. По фактам хищения киловатт в полицию подано 48 заявлений, по 43 из них уже приняты процессуальные решения — любители халявного электричества возместят ущерб и плюс к тому заплатят солидный штраф.

Хотя, некоторых, кажется, и это не пугает. Как, например, в случае с горе-потребителем из деревни Тузи-Чурино Красноармейского района. На него односельчанка пожаловалась в социальной сети «ВКонтакте»: мол, набрасывает провод на линию и ворует электричество нагло. Кстати, правильно поступила: подобное нередко приводит к замыканиям в сети — страдают соседи, у которых может выйти из строя бытовая электротехника, — закрывать глаза на такие вещи нельзя. Так вот, энергетики в ту деревню выезжали несколько раз, в третий раз недобросовестного потребителя поймали с поличным. Оказалось, за хищение он и ранее четыре раза привлекался к ответственности, ему отключили электричество — да все без толку. Не платит — мол, денег нет, но потребляет — снова и снова набрасывает левый провод на воздушную линию.

И все же потерь киловатт-часов по причине их воровства становится меньше. В этом энергетики в первую очередь видят результат масштабной работы по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии — «умные» приборы позволяют получать сведения о потреблении электроэнергии дистанционно, защищают от неумышленного или намеренного искажения показаний. Законодательством определено их внедрение по мере выхода из строя старых счетчиков и по истечении их межповерочного интервала. В республике уже заменены порядка 25% старых приборов — работа продолжается. В этом году «Чувашэнерго» планирует установить около 7,4 тыс. «умных» счетчиков.

Приобретение и замена счетчиков для потребителя бесплатны — все расходы несет энергокомпания. В связи с этим энергетики предупреждают, что есть разного рода фирмы, которые ездят по деревням и за большие деньги предлагают заменить прибор учета, подводку электролинии к дому. Гнать таких нужно в шею. Распознать их нетрудно: если требуют заплатить, значит, мошенники. Подойдет время — энергокомпания установит вам новый счетчик. Заодно и подводку электролинии поменяет — все за свой счет, бесплатно.