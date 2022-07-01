Спортсмены из Чувашии хорошо выступили на всероссийских соревнованиях по ориентированию

В ТОП-10 финишировали все

Недавно ориентировщики из Чувашии участвовали в фестивале «Волжские просторы — 2022». Старты проходили в районе поселка Сосновское (Нижегородская область) в живописных местах под названием «Черепашьи озера».

Ежегодно престижные соревнования собирают более тысячи участников из разных уголков страны, которые делятся по возрастным группам. На сей раз Чувашию представляли в основном ориентировщики-ветераны из столицы республики — Валерий Гаврилов, Зинаида Никанорова, Вениамин Ландышев, Владимир Петров, Артур Шугаев, Владислав Смирнов и Тамара Смирнова. Наши опытные спортсмены в условиях острой конкуренции показали достойное выступление — все вошли в десятку сильнейших. Однако особенно отличилась Тамара Смирнова, которая заняла второе место в своей группе Ж-60.

Теперь ориентировщики из Чувашии готовятся к новым испытаниям — скоро им предстоит выступить в Ульяновской многодневке.