УК и ТСЖ не торопятся готовить жилые дома к новому отопительному сезону

Меньше 1% жилых домов по Чебоксарам, Новочебоксарску и Йошкар-Оле технически полностью готовы к новому отопительному сезону. Таков результат проверки выполненных УК и ТСЖ мероприятий в домах, проведенной филиалом Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» среди своих клиентов.

Более 30 УК и свыше 50 ТСЖ вообще не приступали к обязательным работам.

Информация об уровне подготовки каждого из клиентов жилищной сферы направлена компанией в муниципалитеты.

Напомним, в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и рекомендациями энергокомпании, выданными всем клиентам, в рамках подготовки к отопительному сезону УК и ТСЖ обязаны провести на системах отопления закрепленного здания или домов необходимые технические мероприятия:

1) промывку внутридомовой системы;

2) гидравлические испытания;

3) настройку систем автоматического/механического регулирования;

4) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах для сокращения потерь тепловой энергии;

5) ревизию и установку дросселирующих устройств (сопла, шайбы);

6) допуск в эксплуатацию коммерческих узлов учета тепловой энергии и теплоносителя для расчетов за потребленные энергоресурсы.

Все работы должны были быть поэтапно сданы представителю энергоснабжающей организации (в данном случае — филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс»), а их выполнение документально оформлено двусторонними актами.

Несвоевременное и неполное выполнение обязательных технических мероприятий приводит не только к жалобам жильцов на холод или жару в квартирах, некачественное горячее водоснабжение, но и может спровоцировать возникновение аварийных ситуаций на системах теплоснабжения домов.