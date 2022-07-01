1190 жителей Чувашии сдали ГТО на «золото»

На днях был подписан очередной приказ Минспорта России о награждении золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Награды вручат участникам, выполнившим нормативы с 1 апреля по 30 июня 2022 года. За второй квартал 1190 жителей Чувашии прошли испытания на золотой знак отличия, сообщили в Минспорта республики. А по всей стране за отчетные три месяца 177288 человек в возрасте от 6 лет и старше показали результаты, необходимые для получения знаков ГТО. Кстати, скоро свои заслуженные награды получат и сотрудники «СЧ», которые сдавали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» в марте нынешнего года.