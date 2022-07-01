Информация — основа для развития

12 июля в Москве Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в совещании по вопросам создания Национальной системы пространственных данных и реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» в регионах Приволжского федерального округа. Его провел полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров с участием руководителя Росреестра Олега Скуфинского. Во встрече приняли участие главы регионов округа, представители Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, а также ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».

Игорь Комаров отметил, что цифровая трансформация — одна из пяти национальных целей развития России до 2030 года. Сегодня от цифровой зрелости в сфере государственного управления, от создания и внедрения современных отечественных цифровых инструментов зависит обеспечение технологического суверенитета страны, а также повышение качества государственных услуг и сервисов для людей и бизнеса, сообщает официальный сайт полпреда Президента России в ПФО.

Национальная система пространственных данных предусматривает объединение на одной цифровой платформе информации о земле и недвижимости. Это должно повысить эффективность использования земельных ресурсов и обеспечить гарантии прав на недвижимость на территории всей страны.

Также платформа позволит прорабатывать перспективы развития территорий. Например, с ее помощью заявители смогут напрямую обратиться за услугой, чтобы начать работы на участке, пройти процедуру согласований в минимальные сроки. Можно будет выявить незарегистрированные объекты недвижимости, с помощью искусственного интеллекта изменить статус состояния земель. Для участия в этом пилотном проекте были отобраны 20 российских регионов, 8 из которых расположены в ПФО: республики Башкортостан и Татарстан, Чувашская Республика, Пермский край, Нижегородская, Оренбургская, Самарская и Саратовская области.

Говоря о наполнении Единого государственного реестра недвижимости, Игорь Комаров подчеркнул, что «качество и полнота данных ЕГРН и иных региональных и муниципальных реестров и ресурсов, содержащих пространственные данные, существенным образом оказывают влияние на инвестиционную, экономическую и социальную повестку регионов и в значительной степени влияют на формирование консолидированных бюджетов субъектов РФ по имущественным налогам и сборам, а также обеспечивают защиту прав собственников при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов».

Подводя итоги, полпред порекомендовал главам регионов ПФО усилить работу по развитию электронного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, уделить особое внимание бизнесу и профессиональному сообществу, так как электронный формат имеет определяющее значение для развития регионов, в том числе стимулирует крупные отрасли экономики. Учитывая сжатые сроки, технические и финансовые возможности, для каждого региона нужно подготовить индивидуальный план реализации проекта, руководителям необходимо контролировать эту работу.