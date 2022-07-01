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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ СКУФИНСКИЙ,
руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии:

«В соответствии с целями Правительства Российской Федерации Росреестр должен стать провайдером сервисов и источником полных, точных, достоверных и актуальных пространственных данных, центром компетенций в сфере земли и недвижимости. Включение в пилотный проект восьми регионов Приволжского федерального округа — это показатель качественной работы: округ является лидером по цифровой зрелости, по темпу реализации проекта. Но темп надо наращивать, чтобы достичь показателей госпрограммы к концу 2024 года».

Опубликовано: 14 июля 2022 г.


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