Олег Николаев поздравил чувашских легкоатлетов

Четверых чувашских легкоатлетов — Анну и Анастасию Красильниковых, Александра Алексеева и Рудольфа Прокопюка — поздравил вчера Глава Чувашии Олег Николаев. Повод для этого был замечательный — спортсмены успешно выступили на прошедшем в Чебоксарах первенстве России среди юниоров и юниорок до 20 лет по легкой атлетике.

В частности, Анна Красильникова на беговых дорожках «Олимпийского» выиграла золотую медаль на дистанции 800 метров, а ее сестра Анастасия заняла первое место в беге на 3000 метров с препятствиями. У парней на аналогичной дистанции победил Александр Алексеев, а Рудольф Прокопюк завоевал бронзовую медаль в забеге на 800 метров. Подробности о первенстве России — в следующем номере «СЧ».