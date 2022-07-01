Олег Николаев поздравил чувашских легкоатлетов

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Четверых чувашских легкоатлетов — Анну и Анастасию Красильниковых, Александра Алексеева и Рудольфа Прокопюка — поздравил вчера Глава Чувашии Олег Николаев. Повод для этого был замечательный — спортсмены успешно выступили на прошедшем в Чебоксарах первенстве России среди юниоров и юниорок до 20 лет по легкой атлетике.
В частности, Анна Красильникова на беговых дорожках «Олимпийского» выиграла золотую медаль на дистанции 800 метров, а ее сестра Анастасия заняла первое место в беге на 3000 метров с препятствиями. У парней на аналогичной дистанции победил Александр Алексеев, а Рудольф Прокопюк завоевал бронзовую медаль в забеге на 800 метров. Подробности о первенстве России — в следующем номере «СЧ».

Опубликовано: 7 июля 2022 г.


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