600 номеров в трех санаториях Чувашии доведут до уровня 3 и более звезд

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашии планируют существенно увеличить число номеров класса 3 звезды и более в гостиницах и санаториях. Об этом Глава Чувашии Олег Николаев сообщил в интервью изданию «Коммерсант-Казань». По его словам, сейчас в республике в 15 гостиницах и 4 санаториях насчитывается порядка 1400 номеров класса 3 звезды и более. Они пользуются большим спросом, особенно в дни проведения форумов, фестивалей и спортивных мероприятий. В связи с этим намечено довести номерной фонд до 2 тысяч.

«Надеемся, что АО «Корпорация «Туризм. РФ» поможет нашим инвесторам в реализации проектов, связанных с реконструкцией действующего номерного фонда и увеличением количества номеров в гостиницах и санаториях Чувашии, — сказал Олег Николаев. — Предлагаем, в частности, рассмотреть реконструкцию санатория «Волга», санаторно-оздоровительного комплекса «Жемчужина Чувашии» и санатория «Чувашия».
Опубликовано: 8 июля 2022 г.


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